Spotify reporta problemas en sus servicios a nivel mundial

Alrededor de las 15 horas de este martes 8 de marzo, usuarios de Spotify a nivel mundial reportaron problemas en los servicios, sosteniendo que no han podido iniciar sesión en la app, mientras que a otros el sistema los “sacó” de sus reproducciones.

De acuerdo a lo expuesto por el sitio Down Detector, usuarios de Latinoamérica, Norteamérica y Europa han reportado problemas para acceder a la aplicación móvil.

User reports indicate Spotify is having problems since 1:21 PM EST. https://t.co/1vfaUWB1XE RT if you're also having problems #Spotifydown

Aún no han publicado ningún comunicado que otorgue más información sobre las causas de este problema, sin embargo, Spotify ha indicado en su cuenta de Twitter que están investigando el problema.

Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports!

— Spotify Status (@SpotifyStatus) March 8, 2022