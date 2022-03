Cobre se desploma y sufre peor su caída en dos años tras alcanzar máximos históricos

A un día de que el cobre alcanzara su mayor precio histórico, hoy fue víctima de la volatilidad y sufrió un fuerte derrumbe en su cotización.

Según Cochilco, el principal producto que exporta nuestro país, cotizó en 4 dólares y 6 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres, un precio de US$ 10.171 por tonelada de cobre. De esta manera, la caída que sufrió en comparación con la jornada de este lunes fue de un 5,21%

Esta es la mayor caída diaria desde el día 18 de marzo de 2020, cuando el metal cayó un 6,62%, en medio de los primeros efectos del coronavirus en la economía mundial.

La materia prima acumula igualmente un alza de 1,97% en marzo, y de un 4,94% en lo que va desde que arrancó el ejercicio. Expertos prevén que los precios se mantendrán elevados durante 2022.

Precio del cobre BML, 8 de marzo:

US$ 4,613 la libra (US$ 10.171,0 la tonelada)

Variación diaria: -5,21%

Promedio 2022: US$ 4,501 la libra.

