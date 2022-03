La pelota se manchó: El triste episodio vivido en México que enluta al fútbol mundial

Este fin de semana se vivió uno de los episodios más tristes de la historia reciente del fútbol mundial, donde las barras de Querétaro y Atlas se enfrentaron en una batalla campal.

“El futbol es el deporte más sano y más lindo del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno no tiene que pagar el futbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”, fue lo que Diego Armando Maradona versó en su partido de retiro del fútbol profesional. Muchos pueden no estar de acuerdo con el ex jugador argentino fallecido en 2020, pero sin duda quienes gozan y aman el fútbol concuerdan en un concepto: la pelota no se mancha.

Y fue eso lo que precisamente pasó este fin de semana en México, ya que un montón de barristas del Querétaro y Atlas comenzaron una batalla campal sin precedentes en los últimos años, que terminó con heridos de gravedad e imágenes vergonzosas para todo el mundo.

Los hechos

Según relatan desde México, en pleno desarrollo del encuentro entre Querétaro y Atlas, barristas del equipo local (Querétaro) comenzaron a atacar a los hinchas rivales. Fue ahí donde comenzó a desatarse el caos en casi todo el Estadio Corregidora.

La pelea se habría trasladado desde la tribuna hacia la cancha, con gran parte de los simpatizantes del Atlas arrancando con desesperación, por la violencia que comenzó a expandirse. Ademas, un grupo de ellos, comenzó a defenderse de los ataques como pudieran.

Una de las denuncias que hacen los hinchas que estuvieron en el estadio, es que la policía no habría actuado para detener a los hinchas que corrían a la batalla campal.

Consecuencias

El presidente del fútbol mexicano, Mikel Arriola, aseguró que Querétaro, el club organizador del encuentro frente a Atlas, podría incluso arriesgar ser desafiliado del torneo mexicano.

“Sin duda (podría llegar a la desafiliación). Esto tendrá que llegar a esas instancias. Los clubes son los responsables de la relación con las barras. Y si estas barras van más allá de los acuerdos que tienen con los clubes, existiendo ya antecedentes, esto agrava la responsabilidad de los involucrados. No solamente se está analizando el estatus del propio estadio. Se tiene que revisar la relación que tiene el club con la Liga y el club con sus grupos de animación”, afirmó Arriola.

Además, por medio de un comunicado, la LIGA MX confirmó que iniciaron una investigación, y dijeron que presentarán denuncias penales por los actos de violencia que se vivieron en el Estado La Corregidora.

“La LIGA MX turnó de inmediato a la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol lo sucedido con base en los reportes oficiales de los Comisarios y Árbitros del partido, pidiendo a la Comisión sanciones ejemplares. Derivado de los hechos, también se presentarán las denuncias penales correspondientes por los actos de violencia en el Estadio La Corregidora. Los reportes del Comisario de la LIGA MX y las autoridades de Querétaro indican que las personas lesionadas fueron trasladadas en ambulancia a hospitales cercanos y se espera el reporte oficial sobre su estado de salud”.

La FIFA responde

El tema no quedó sólo en México y Latinoamérica, sino que rápidamente se conoció la noticia por todo el mundo, llegando incluso al ente máximo del fútbol mundial. La FIFA calificó como “inaceptables e intolerables” los hechos de violencia vistos en Querétaro.

“La FIFA está consternada por el trágico incidente ocurrido en el Estadio La Corregidora de la ciudad de Querétaro durante el partido entre Querétaro y Atlas. Los actos de violencia en el Estadio Corregidora son inaceptables e intolerables”, declararon por medio de un comunicado.

“La FIFA se une a la Federación Mexicana de Fútbol y a la Concacaf para condenar este deleznable incidente y alienta a las autoridades locales a hacer justicia rápidamente en relación con aquellos individuos responsables. Nuestros pensamientos están con todos los que sufrieron sus consecuencias. Una vez más, la FIFA desea subrayar que la violencia no debe tener cabida en el fútbol y seguiremos trabajando con todas las partes involucradas para erradicarla de nuestro deporte”, cierra el comunicado.