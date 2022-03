El cobre chileno alcanzó este lunes su mayor precio en la historia

Esta jornada, el precio del cobre llegó a su máximo histórico, en medio de las tensiones tras los enfrentamientos entre Rusia y Ucrania.

Luego de transarse en la Bolsa de Metales de Lóndres, con un precio de cuatro dólares con 86 centavos la libra, el precio del cobre batió un nuevo récord en su valor.

Según indicaron desde Cochilco, el precio de la principal exportación de Chile tuvo un alza del 2,5 por ciento durante la última jornada.

Esta alza en la cotización del metal rojo, se explica principalmente por la guerra originada tras la invasión de Rusia a Ucrania, además del panorama internacional tras este importante hecho que mantiene en tensión al mundo.

Mario Marcel, futuro ministro de Hacienda, indicó que “al mismo tiempo tenemos un precio del petróleo que está alcanzando records (…) en la medida en que todo esto esté ligado a un conflicto bastante serio en Europa, por supuesto que uno no se puede quedar solo con una parte de los movimientos en el marco de materias primas”.

Precio del cobre BML, 7 de marzo:

US$ 4,867 la libra (US$ 10.730,0 la tonelada)

Variación diaria: 2,52%

Promedio 2022: US$ 4,498 la libra.

— Cochilco (@CochilcoChile) March 7, 2022