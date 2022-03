Noticias Fraude en el Ejército: Comandante en Jefe, Ricardo Martínez presenta renuncia al presidente Piñera El Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez confirmó que le presentó la renuncia al presidente de la República, Sebastián Piñera. “He resuelto presentar al presidente de la República mi renuncia”, señaló el ex Comandante que actualmente es investigado por delitos de corrupción. La decisión se dio a conocer durante la cuenta pública de la institución. “Todo ciudadano goza con la presunción de inocencia, pero en la práctica aplica sólo para algunos”, manifestó el ahora ex comandante en jefe. Por su parte, el mandatario Sebastián Piñera, aceptó la renuncia y anunció que asumirá como comandante en jefe suplente del Ejército, el general de División Rodrigo Ventura Sancho, hasta el próximo 9 de marzo. Romy Rutherford investiga a Martínez Asimismo, su salida se da en medio de la investigación que esta llevando a cabo la ministra en visita Romy Rutherford. La autoridad lo citó a declarar en calidad de inculpado en la arista “pasajes aéreos” del denominado caso fraude en el Ejército. La cita estaba agendada para este jueves. “Tengan siempre presente lo que conlleva la responsabilidad de mando, que debe llevar a optar difíciles decisiones, que si bien son dolorosas, sirven para cautelar un bien mayor como el prestigio de la institución”, manifestó. “Manifiesto enfáticamente al país y a mis camaradas de armas mi inocencia en tales imputaciones, siempre he actuado de buena fe y todos mis actos se han ajustado a la normativa vigente en la institución. Y con la misma convicción indico que pondré todo mi esfuerzo para así demostrarlo en la instancias judiciales que así correspondan”, sentenció. Cabe recordar que Ricardo Martínez debía dejar su cargo el próximo 11 de marzo, para ser reemplazado por el general Javier Iturriaga. 🔴 AHORA | General Ricardo Martínez, comandante en jefe del Ejército: "He resuelto presentar al presidente de la República mi renuncia" Más información en https://t.co/Ox6C5F6K3w #NoticiasExpressCNN pic.twitter.com/njtFNruzS5 — CNN Chile (@CNNChile) March 2, 2022

