Rojas Vade no volverá hoy a la Convención según compañero de la Lista del Pueblo

Cristóbal Andrade, convencional de la Lista del Pueblo, confirmó que su compañero Rodrigo Rojas Vade, no volverá a la Convención el día de hoy. Todo sería tras las gestiones que realizó este lunes el vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Dóminguez.

El convencional Rodrigo Rojas Vade, quien no ha asistido desde septiembre de 2021 al órgano redactor, tras descubrirse que no padecía cáncer, afirmó por medio de un video, que volvería a la Convención. Rojas Vade aludió a que no existía a la fecha, un mecanismo formal de renuncia.

Según publica Cooperativa, Andrade deslizó que “él probablemente podría venir por Zoom a votar, pero ayer tuvo una conversación con el vicepresidente Gaspar Domínguez (…) quien me dijo que el día de hoy no va a venir Rodrigo Rojas”.

Asimismo agregó que“va a esperar lo que va a pasar en el Senado, si se va a aprobar o no el reemplazo. En ese caso va a tomar una decisión, pero en este minuto, hoy, no viene y tampoco se va a conectar”.

“Él vio toda la parafernalia que se provocó, todos los comentarios de todos los constituyentes, transversalmente, que hablaban que no viniera, incluso el mismo vicepresidente le dijo ‘No vuelvas’“, describió Andrade.

En conversación con Infinita, el convencional de la Lista del Pueblo afirmó que no había hablado directamente con el constituyente que actualmente no está en funciones, pero que “supe que el día de hoy no se va a presentar”.