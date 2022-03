¿Por qué no puede renunciar Rodrigo Rojas Vade?

Tras la jornada de este lunes en que el convencional Rodrigo Rojas Vade informó que de no poder renunciar tendrá que retomar sus funciones, al interior de la Convención se encendieron las alarmas para evitar el retorno del polémico convencional. Ante ello se propusieron acelerar el proceso de su salida y trabajar en conjunto con el Senado.

La información de su posible retorno, se dio a conocer a través de un correo que llegó a la Convención en el que Rojas Vade pidió una solución a su caso tras cinco meses de espera. El aviso generó una ola de críticas en diferentes sectores del Pleno quienes apuntaron al Senado como protagonista de la demora.

Ante ello, la Cámara Alta decidió poner la tabla de este miércoles el proyecto que le permitiría renunciar a su cargo a Rojas Vade, cuya tramitación estaba en curso.

“Si no se me permite renunciar, estoy obligado a retomar mis funciones como convencional (…) anuncié que dejaría de trabajar en la Convención y me comprometí a renunciar formalmente cuando existiera un proyecto de ley que me lo permitiera. Sin embargo, hace meses que el proyecto de ley que resuelve esta situación duerme en el Congreso”, fue el mensaje que publicó Rojas Vade a través de sus redes sociales y que también hizo llegar mediante un correo a la mesa directiva de la Convención.

¿Por qué no renuncia Rojas Vade?

A pesar de que la Presidente Maria Elisa Quinteros señaló que no pueden impedir su retorno, ya que fue electo democráticamente, desde la mesa fueron enfáticos en que su reintegración en esta etapa de la discusión sería un error. De hecho, a través de sus redes sociales el vicepresidente Gaspar Domínguez (Independientes No Neutrales) lo aludió directamente y le dijo: “Rodrigo, no vuelvas”.

Asimismo, desde la mesa directiva apuntaron al Senado como el responsable de no contar con una reforma constitucional que le permita renunciar formalmente y con ello nombrar a un reemplazante.

Quinteros y Domínguez acusaron que la anterior mesa, dirigida por Elisa Loncon (Pueblo Mapuche), envió un oficio a la Cámara de Diputadas y Diputados, y al Senado en noviembre luego de que una serie de proyectos en esa línea fueran presentados por parlamentarios. Además, agregaron, en febrero ya como nueva mesa insistieron para que el Senado diera una salida al convencional lo antes posible.

Desde ese mismo sentido, el abogado de Rojas Vade, Tomás Ramírez, explicó que “el comité de Ética de la Convención sancionará a Rodrigo Rojas, quien no ha cumplido con su obligación de asistir a la Convención. Entonces, por una parte la Convención lo sanciona por no ir y por otra el Congreso no le permite renunciar. La solución al problema es simple y puede ser rápida si se le da urgencia al proyecto y los parlamentarios avanzan con el proyecto”, según rescató La Tercera.

Sumado a ello, el comité de Ética de la Convención no tiene las facultades para permitir la salida del convencional. Solo se limita a hacer descuentos a su remuneración según corresponda.

Senado y Rojas Vade

Es aquí donde entra el Senado a jugar un rol principal. Por su parte tienen la responsabilidad en la discusión de los proyectos que permitan su salida.

Tanto desde sectores de la derecha como parlamentarios del PS argumentaron que el artículo 60 de la actual Constitución, que aplica para el Congreso y la Convención, bastaría para que Rojas quede fuera de forma definitiva del proceso constituyente.

Este, en su inciso final, señala: “Los diputados y senadores podrán renunciar a sus cargos cuando les afecte una enfermedad grave que les impida desempeñarlos y así lo califique el Tribunal Constitucional”. Sin embargo, la aplicabilidad de este es cuestionada por la Convención.

El vicepresidente Domínguez explicó que en el artículo 136 sobre la modificación Constitucional se establece que ningún órgano del Estado podrá conocer reclamaciones solicitudes ni otras cuestiones sobre el órgano constituyente, salvo la Corte Suprema.

“Hay una contradicción que el legislador no vio, que es que el artículo 60 no puede ser aplicable, porque implicaría que el TC reconozca o se haga cargo de una situación que es de los convencionales”, justificó Domínguez a La Tercera.