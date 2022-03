Permiso de circulación 2022: Revisa dónde pagarlo en línea y hasta cuando hacerlo

Llegó marzo y con ello el pago del Permiso de Circulación y del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP). Ambos documentos son obligatorios y necesarios para poder utilizar tu vehículo en las calles y autopistas del país. Te contamos como hacer el trámite por internet y evitar las aglomeraciones típicas de marzo.

Primero, antes de renovar el Permiso de Circulación, hay que contar con el SOAP. Este es un seguro que exige la ley de acuerdo a lo establecido por la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset). Este cubre la muerte y lesiones que sean consecuencia directa de siniestros de tránsito.

Su cobertura permite pagar los gastos de hospitalización o atención médica, quirúrgica, farmacéutica y dental, o de rehabilitación. En caso de invalidez o muerte, indemniza al afectado o a los beneficiarios, según corresponda.

Montos de indemnización:

Muerte: 300 UF por persona.

Incapacidad permanente total: 300 UF por persona.

Incapacidad permanente parcial: hasta 200 UF por persona.

Gastos médicos hospitalarios: hasta 300 UF (nivel 03 FONASA).

El valor del SOAP va a depender del tipo de vehículo que se tenga, ya sea camioneta, auto o moto. Este se puede contratar a través de un banco o de una aseguradora. También se puede cancelar a través de la página web de tu comuna.

Este se renueva cada 31 de marzo de cada año, fecha considerada como el plazo máximo para adquirir la póliza obligatoria, debido a que el documento municipal que habilita a las personas a conducir por calles y carreteras tiene como fecha tope a finales de dicho mes. Tras su adquisición, el SOAP tendrá una vigencia de 365 días a partir del 1º de abril del año actual.

¿Cómo pagar el Permiso de Circulación 2022?

Para el pago del SOAP, las autoridades de gobierno levantaron un sitio web donde con el número de placa o el RUT del propietario del vehículo. Una vez ingresado el dato, la página será derivará al municipio donde se debe pagar el permiso.

Para ello se deben cumplir los siguientes requisitos:

El Permiso de Circulación anterior (año 2021) se debe haber pagado en la Municipalidad.

(año 2021) se debe haber pagado en la Municipalidad. Si la placa patente registra multas informadas por el Registro Civil al 30 de noviembre de 2021, se podrán pagar sólo en caso de que la Municipalidad permita dicho pago por internet.

El Seguro Obligatorio de Accidentes (SOAP) debe comprarse por internet antes de pagar el Permiso de Circulación.

(SOAP) debe comprarse por internet antes de pagar el Permiso de Circulación. La Revisión técnica y de gases debe estar vigente al día del pago del Permiso de Circulación.

y de gases debe estar vigente al día del pago del Permiso de Circulación. El Registro de Pasajeros Infractores (RPI) deberá consultarse por Internet antes de pagar el Permiso de Circulación. Revisa aquí.

Para pagar el Permiso de Circulación 2022, hay plazo hasta el 31 de marzo.

Ingresa al sitio aquí.

¿Por qué no puedo pagar?

En caso de que al ingresar la patente o el RUT del propietario la página no permita realizar este pago es porque el Permiso de Circulación 2021 no fue pagado en la Municipalidad correspondiente. Esto significa que la entidad no incluyó su placa patente en este listado de pago.

En este caso, el Gobierno recomienda llamar directamente a la Municipalidad o acercarse a sus oficinas de pago para aclarar la situación lo más pronto posible.