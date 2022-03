Noticias ¿En qué van los Acuerdos de Paz entre Rusia y Ucrania? Hasta el momento el conflicto entre Rusia y Ucrania no ha presentado avances en la discusión por alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra. Ante ello, las autoridades anunciaron que seguirán negociando para lograr un punto medio. La primera reunión que sostuvieron ambos países terminó sin novedades y sin una fecha clara para la siguiente cita. Esto, tras cinco horas de negociaciones en la región bielorrusa de Gómel, en la frontera ucraniana, según informó Leonid Slutski, uno de los miembros de la delegación rusa. “La siguiente reunión tendrá lugar en los próximos días”, dijo Slutski, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Duma (Cámara Baja) a la televisión pública rusa, sin especificar la fecha. Al comienzo de esta reunión, la solicitud de Ucrania era que Rusia pusiera un alto al fuego y se retirara de su territorio. La petición se da cuando el territorio ucraniano cifra en cientos los fallecidos y heridos producto del incansable bombardeo que ha levantado Rusia. Algunos puntos en común Por su parte, el jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinski, dijo que se identificaron “algunos puntos sobre los que es posible hallar un terreno común” y el titular de la oficina presidencial ucraniana Mijaíl Podoliak resaltó que se detectó “una serie de temas prioritarios sobre los que se han perfilado determinadas decisiones”. Lo que sí quedó definido en la charla, es que habrá “una segunda ronda” de gestiones, esta vez en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. “Hoy las delegaciones de Ucrania y Rusia realizaron la primera ronda de negociaciones que tenían como principal objetivo debatir los temas de alto el fuego y cese de hostilidades en el territorio de Ucrania”, dijo Podoliak ante la prensa, según la agencia Sputnik. Podoliak explicó que los negociadores “han identificado una serie de temas prioritarios sobre los que se han perfilado determinadas decisiones”. La postura de Rusia y Ucrania En el quinto día de su ofensiva, Moscú dijo que tiene la intención de llegar a “un acuerdo” con Kíev durante las conversaciones del lunes, mientras que su ofensiva parece encontrar más resistencia de la esperada. “Cada hora que se prolonga el conflicto, mueren ciudadanos y soldados ucranianos. Acordamos llegar a un acuerdo, pero debe ser en interés de ambas partes”, dijo a la televisión el negociador ruso y asesor del Kremlin, Vladimir Medinsky. A diferencia de los negociadores ucranianos, el Kremlin no tiene la intención de revelar su posición antes de las negociaciones, dijo el lunes el portavoz del gobierno, Dimitri Peskov. “No voy a anunciar las posiciones que tenemos. Las negociaciones deben hacerse en silencio”, mencionó. “Dejemos que los negociadores se instalen”, agregó. Rusia mantendrá ofensiva en Ucrania Por su parte, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, enfatizó en que la ofensiva militar contra Ucrania continuará hasta lograr todos los objetivos marcados por el presidente, Vladimir Putin, que reclamó “desnazificar” un país con la vista puesta en el Gobierno de Volodimir Zelenski. “Para nosotros, lo principal es proteger a la Federación rusa de la amenaza militar que representan los países occidentales, que intentan usar al pueblo ucraniano para su batalla particular contra nuestro país”, ha alegado Shoigu, según declaraciones recogidas por la agencia Interfax.

