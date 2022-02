Conoce a Volodimir Zelenski, el presidente de Ucrania que enfrenta la invasión de Rusia

El principal líder de Ucrania, Volodimir Zelenski, tiene un pasado muy lejano a los cargos políticos siendo humorista y actor en el país que se encuentra en el conflicto bélico más importante de la década. A pesar de contar con una escasa trayectoria política, el presidente ucraniano, el presidente ucraniano se ha mostrado sereno al encarar la guerra, con emotivos mensajes para calmar a la nación y a las potencias occidentales para que apoyen al país en medio del conflicto.

El actual mandatario de 44 años llegó a la presidencia en 2019 con un fuerte mensaje que buscaba eliminar la corrupción en los poderes del Estado. Ya en ese entonces Ucrania estaba en desacuerdo con Rusia, lidiando con un conflicto diplomático.

Zelenski nació en Krivói Rog, al sur de la capital de Ucrania, pero pasó la mayoría de su juventud en Mongolia, país asiático fronterizo con Rusia. Durante su infancia, Volodímir hablaba principalmente ruso, algo que se convertiría más tarde en un obstáculo para convertirse en mandatario, ya que muchos pensaban que sería prorruso.

Zelenski como actor

Antes de llegar a gobernar el país no estaba ligado a la política. El año 2000 se graduó en Derecho en la Universidad Económica Nacional de Kiev. No obstante, desde 1997 había estado trabajando en el mundo de la interpretación, como actor, guionista y productor en la productora Kvartal 95, donde estuvo hasta 2003.

Allí ejerció como productor ejecutivo y, más tarde, como director ejecutivo. Su papel más destacado como actor fue en la serie ‘Servidor del Pueblo’, en la que era el protagonista. Interpretaba a un profesor de historia que se convierte en presidente de Ucrania. Gracias a su trabajo en este sector, obtuvo más de 30 premios nacionales de la televisión ucraniana y numerosos reconocimientos en festivales internacionales de cine.

Su llegada la presidencia

Cuando empezó a competir por la Presidencia en el 2019, Zelenski no tenía experiencia alguna en política más que haber interpretado a un presidente en una serie de televisión. De hecho, su partido político recibió el mismo nombre que el de la serie ‘Servidor del Pueblo’.

Luego de su paso por las tablas y la actuación, se postuló como candidato a las elecciones ucranianas en las que arrasó con un 73,22%, derrotando a Petró Poroshenko.

Su trabajo como actor y comediante lo acercaron a la gente, y aunque habló abiertamente de su falta de experiencia, sus votantes le dieron una amplia preferencia.

“Se identifican conmigo porque estoy abierto. Me lastimo, me enojo, me molesto. No oculto mis emociones ante la cámara, no trato de parecer diferente. Si no tengo experiencia en algo, si no sé algo, honestamente lo admito”, agregó según rescató CNN.