Final de la Champions League se traslada de Rusia a Francia tras la invasión de Ucrania

Luego de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, las autoridades de la UEFA decidieron trasladar la final de la liga masculina de la Champions League a Francia.

Inicialmente el evento programado para el 28 de mayo se jugaría en San Petersburgo. Sin embargo se decidió que el nuevo escenario será en París en el estadio de Francia en Saint-Denis.

El estadio ubicado a las afueras de París ya albergó la final de la Champions en 2006, cuando el Barcelona derrotó al Arsenal, y la de 2000, en la que el Real Madrid se impuso al Valencia.

La decisión fue informada luego de que el Comité Ejecutivo del organismo se reuniera ayer de manera urgente. Esto tras la llegada de las tropas militares rusas al territorio de Ucrania y “la grave escalada de la situación de seguridad en Europa”, según comunicó después de condenar la acción del ejército de ruso.

“En el Comité Ejecutivo de la UEFA también decidió que los clubes y equipos nacionales rusos y ucranianos que compitan deberán jugar en sedes neutrales hasta nuevo aviso”, señaló la organización a través de un comunicado de prensa.

Asimismo, desde la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol, agradecieron al presidente de Francia por prestar su apoyo.

“La UEFA desea expresar su agradecimiento y aprecio al presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, por su apoyo personal y compromiso para que el juego se traslade a Francia en un momento de crisis sin precedentes”, señalaron.

Además, enfatizaron en que apoyaran a los jugadores ucranianos que sufran las consecuencias del conflicto. “Junto con el gobierno francés, la UEFA apoyará plenamente los esfuerzos de múltiples partes interesadas para garantizar el rescate de los futbolistas y sus familias en Ucrania que se enfrentan al terrible sufrimiento humano, la destrucción y el desplazamiento”.

The 2021/22 UEFA Men’s Champions League final will move from Saint Petersburg to Stade de France in Saint-Denis.

The game will be played as initially scheduled on Saturday 28 May at 21:00 CET.

Full statement: ⬇️

