Joe Biden: “Putin escogió esta guerra y ahora él y su país sufrirán las consecuencias”

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se refirió a la tensa situación que atraviesa Ucrania tras la invasión realizada por Rusia. Biden confirmó que el ejército norteamericano no se va a involucrar en territorio ruso y que tampoco enviará ejércitos a pelear al extranjero.

“Rusia no ha aportado ninguna prueba de que Ucrania iba a atacar”, dijo Biden tras las declaraciones de Putin que dijo que no les quedaba otra opción. “Putin y sus aliados delincuentes son criminales. Esto no fue nunca una preocupación legítima sobre seguridad, fue una agresión para ampliar como fuera su imperio, escogiendo una guerra sin causa“, agregó.

El presidente norteamericano expresó además que desde Estados Unidos: “Hemos sido transparentes, compartimos evidencia desclasificada de intensiones de Rusia para que no hubiera ningún encubrimiento ni confusión sobre lo que esta haciendo Putin”, haciendo alusión a la planificación que ha tenido el Kremlin sobre estos ataques.

También, Biden fue tajante para referirse al líder ruso y dijo que: “Putin es un agresor, él escogió esta guerra y ahora él y su país sufrirán las consecuencias. La agresión de Putin a Ucrania le costará mucho a Rusia de manera económica y de manera institucional. Convertiremos a Putin en un paria. No tengo intenciones de hablar con Putin”.

En torno a las medidas que tomará su país, Biden explicó que: “Hablé esta mañana con los líderes del G7 y estamos en total acuerdo. Estamos de acuerdo en que vamos a limitar a Rusia el negociar en dólares, euros. Impediremos su capacidad de financiar sus fuerzas militares y desarticularemos su capacidad de competir en la economía del siglo XXI. Quitaremos a los bancos rusos de sistema económico internacional. Sancionaremos a miembros de la élite rusa y sus familias, a todos aquellos que sean amigos de Putin y se beneficien de él“.

Consultado si es que enviarían al ejército norteamericano a combatir, Biden lo descartó tajantemente. “Nuestras tropas no van a responder a las tropas rusas en territorio ucraniano” pero agregó que “defenderemos cada centímetro de territorio de la OTAN“.