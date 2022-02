Gabriel Boric condena ataque de Rusia a Ucrania y entrega su solidaridad a las victimas

El presidente electo Gabriel Boric, también se refirió a la situación que se vive en Ucrania tras la invasión de Rusia. Critico “la violación de su soberanía y el uso ilegitimo de la fuerza”.

“Rusia ha optado por la guerra como medio para resolver conflictos”, señaló a través de Twitter.

“Desde Chile condenamos la invasión a Ucrania, la violación de su soberanía y el uso ilegitimo de la fuerza. Nuestra solidaridad estará con las víctimas y nuestros humildes esfuerzos con la paz”, concluyó el presidente electo.

Por su parte, el actual presidente Sebastián Piñera también se refirió a la situación a través de la misma red social.

Chile condemns Russia's act of aggression and violation of Ukraine's sovereignty and territorial integrity. These actions violate international law and threaten innocent lives and international peace and security.

— Sebastian Piñera (@sebastianpinera) February 24, 2022