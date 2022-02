Vuelta a clases 2022: Autoridades hacen el llamado a flexibilizar el uso obligatorio del uniforme escolar

El próximo miércoles 2 de marzo comienza de manera oficial el nuevo año escolar 2022. Tras dos años de pandemia y con intermitentes clases presenciales, estas vuelven a ser obligatorias.

En este contexto, tras la vuelta a clases, las autoridades han buscado flexibilizar algunas situaciones cotidianas, como el uso del uniforme.

La Tercera detalla que la regulación establece que el director de un colegio puede establecer el uso obligatorio del uniforme, pero hay excepciones. Y es que, para muchos sostenedores, la vuelta a clases tras la pandemia es una excepción.

“La normativa actual ya contempla como flexibilidad el que sea cada comunidad educativa la que decida sobre la pertinencia de usar uniforme, dependiendo de su contexto y el acuerdo entre los estudiantes, docentes, los apoderados y el equipo directivo de cada establecimiento”, argumenta Jorge Poblete, subsecretario de Educación. Además, menciona que debido al contexto de pandemia hacen “un llamado a los establecimientos a flexibilizar estas obligaciones cuando los casos así lo ameriten”.

Es por esto, que muchos sostenedores han opinado que se debería hacer optativo del uniforme, sostiene La Tercera.

En este sentido, las municipalidades también están de acuerdo con esta opción. Tal como es el caso de Santiago, ya que hicieron un llamado a seguir con la vacunación en los menores, pero les dieron la “tranquilidad” de que el uso del uniforme obligatorio era una opción llamada “amplia flexibilidad”.

Por otra parte, la Corporación de Educación de Maipú sostuvo que cada establecimiento tiene que decidir si implementar o no el uniforme escolar, con la recomendación de flexibilizar su uso. “Esto, porque consideramos que la decisión debe ser siempre tomada por las comunidades educativas a través de sus consejos escolares”, afirman.

En esta línea, desde el Departamento de Educación de Lo Espejo, dicen que el uso obligatorio del uniforme queda a criterio de los apoderados, quienes podrían optar por hacer uso del uniforme oficial, buzo o ropa de calle, “entendiendo la situación económica que han pasado las familias en estos dos años de pandemia”.

En comunas como La Pintana, Renca y Huechuraba, este punto de vista no cambia. Carlos Cuadrado, alcalde de esta última, argumenta la de su sector: “En nuestros establecimientos educacionales no exigiremos el uso de uniforme escolar, porque estamos conscientes de la crisis económica que ha impactado los bolsillos de las familias, y porque lo que nos interesa es apoyar a los padres en el proceso de retorno presencial a clases y no generar un estrés innecesario”. Y agrega: “Por eso, además, la municipalidad becó a 1.100 estudiantes con un completo set de útiles escolares, para alivianar el presupuesto familiar”.

También se suman las regiones: “Muchas familias están pasando por momentos difíciles, por lo que no podemos solicitar el cumplimiento de una medida que significa gastos, en muchos casos, cuantiosos”, comenta Camilo Benavente, alcalde de Chillán.

Por su parte, Lo Barnechea va en dirección contraria y destaca que “en los colegios municipales de la comuna se mantiene el uso del uniforme escolar, sin perjuicio de que, en aquellos casos en que un estudiante no pueda adquirirlo, gestionamos una solución a través de la red de fundaciones con las que trabajamos o bien con los centros de padres de aquellos colegios que tienen mejores ingresos”.