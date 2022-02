Senador Pizarro denuncia a reconocido empresario por captura de foto íntima y apunta sus dardos contra Gonzalo de la Carrera

El senador de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro, presentó una denuncia luego de que alguien filtrara una foto íntima suya mientras estaba en su domicilio.

El pasado jueves, el senador Pizarro sufrió la viralización en redes sociales mientras este se encontraba en una reposera en su domicilio, después de haber utilizado la piscina del edificio. El término “Pizarro” fue trending topic en la conocida red social Twitter durante todo un día, causando la molestia obvia del senador demócratacristiano.

Tras esto, el senador decidió denunciar a Nicolás Hites y Andrés Hites, por haberle tomado presuntamente la foto. “Muy alarmado me muestran una foto publicada en redes sociales donde estoy en la reposera de la terraza al interior del departamento con una toalla en mi cintura leyendo mensajes en mi celular. Percatándome en forma inmediata que dicha imagen fue tomada esa misma tarde por alguien que se asomó por el muro para mirar al interior del departamento, recordando en ese momento al sujeto que portaba el gorro azul, y que divisé mirando hacia el interior de la terraza”.

Fue ahí, donde Pizarro denunció a ambos individuos, quienes habrían ido a visitar el edificio. “El señor Nicolás Hites Neef y su padre, don Andrés Hites Moscovich, concurrieron hasta el edificio para visitar un departamento que actualmente se encuentra a la venta o arriendo”.

Además, el senador acusó al diputado electo, Gonzalo de la Carrera, quien fue de las primeras personalidades públicas en hacer referencia a la foto. “Tomé noticia que en la red social Twitter, el señor Gonzalo de la Carrera Correa, a través de su cuenta @carreragonzalo, publicó una serie de mensajes que dan a entender claramente haber recibido la imagen ilícitamente obtenida, y que es objeto de esta denuncia”, dice el escrito al que La Tercera logró acceder.

Anda circulando una foto del Senador Pizarro que si es cierta, sería una Vergüenza tremenda. …. Más vale pájaro en mano que cien volando !!! — Gonzalo de la Carrera DIPUTADO (@carreragonzalo) February 17, 2022

Pizarro presentó la denuncia ya que los hechos constituyen “una flagrante atentado en contra de mi derecho a mantener un espacio privado y exclusivo, afectando mi privacidad e intimidad”.

Así describió los hechos:

“En atención al intenso calor que hacía ese día, me bañé en la piscina ubicada en la terraza del inmueble, la cual puede ser vista sólo desde el interior del edificio, pues, como ya expliqué, no existe la posibilidad de ver la terraza desde el exterior. Procedí a sacarme el traje de baño cubriéndome con una toalla, para luego descansar sobre una reposera contigua. Mientras estaba descansando, diviso en la parte superior del muro que separa mi departamento con los espacios comunes del mismo edificio a un individuo de tez blanca y pelo claro (rubio o con canas), que vestía una polera o camisa oscura y un gorro azul, mirando hacia el lugar donde me encontraba, cuestión que me llamó la atención, ya que no correspondía a una actitud común”.