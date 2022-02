Rusia y Ucrania: La importancia de los acuerdos de paz de Minsk que Putin dijo que “ya no existen”

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció durante la jornada de este lunes que se reconocía la independencia de Donetsk y Lugansk. Esto generó el inmediato rompimiento de los acuerdos de paz de Minsk, entre Rusia y Ucrania. Hoy, el líder ruso afirmó que estos acuerdos ya no existían.

El conflicto entre Rusia y Ucrania sigue teniendo al mundo en constante preocupación, especialmente por la importante escalada en el conflicto durante las últimas dos jornadas. Este lunes, el presidente de Rusia, Vladimir Putin anunció el reconocimiento de los territorios de Donetsk y Lugansk como repúblicas independientes, desatando un nuevo frente en Ucrania.

Durante la jornada de este martes, Putin afirmó que los acuerdos firmados en Minsk el año 2014, como un pacto de no agresión, ya no existen más: “Los acuerdos de Minsk ya no existen. Los Acuerdos de Minsk fueron sepultados mucho antes del reconocimiento de ayer [el 21 de febrero] de las repúblicas de Donbás, y no fue por nosotros ni por los representantes de las repúblicas, sino por las actuales autoridades de Kiev”, señaló hoy Vladimir Putin en una conferencia donde se dirigió al mundo y a su país.

Pero, ¿Qué son los acuerdos de Minsk y cuál es su importancia?

A inicios del año 2014, Rusia anexó el territorio de Crimea, territorio en ese entonces de Ucrania que correspondía a una península importante desde lo estratégico. Esto fue mirado por gran parte del mundo, especialmente por Estados Unidos, como algo ilegal. Tras este hecho, grupos de combatientes separatistas se apoderaron de las regiones de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, que fueron proclamados como “repúblicas populares”. Hasta el día de hoy se sostiene por parte de Ucrania que Rusia armó y apoyó a los grupos separatistas de esos lugares, pero que Moscú y el Kremlin lo han negado constantemente.

Fue entonces en 2014 que se firmó un acuerdo entre Rusia y Ucrania, en septiembre de ese año, luego de conversaciones diplomáticas extensas en la ciudad de Minsk, capital de Bielorrusia, algo que fue auspiciado por la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE). El acuerdo estableció en ese entonces un estilo de hoja de ruta para poner fin a los enfrentamientos en las regiones de Donestk y Lugansk, normalizando el estatus de ambas regiones, donde se les pasó a conocer como la región de Donbás.

Este acuerdo se alcanzó luego de varios intentos de fin del combate, pero tras su firma se realizó un alto al fuego de manera inmediata, con un protocolo de doce puntos para poder solucionar el conflicto. Sin embargo, el acuerdo tuvo un rápido fracaso, con violaciones de los puntos entre ambas partes. Igualmente, las negociaciones de paz entre ambos países continuaron, y tras varias conversaciones, en febrero de 2015, luego de que Francia y Alemania se sumaran al diálogo, se llegó a un nuevo acuerdo en Minsk. Este consenso estableció otro cese al fuego de manera inmediata y bilateral, el retiro del armamento pesado desde ambos bandos, una nueva hoja de ruta para ponerle fin al conflicto y llevar a cabo elecciones locales y amnistía de los dirigentes involucrados en el conflicto. Todo esto, significaba que Ucrania le iba a otorgar a las regiones de Donetsk y Lugansk su autonomía significativa, a cambio de poder recuperar el control de su frontera con Rusia. Pero este nuevo acuerdo igualmente fracasó, y los combates se reanudaron.