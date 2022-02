Presidente Piñera anuncia que se extenderá el IFE Laboral por un periodo de tres meses

Este martes 22 de febrero, el Presidente Sebastián Piñera, informó que se extenderá el IFE Laboral al igual que el Subsidio Protege por un periodo de tres meses, es decir, hasta junio de este año.

Piñera sostuvo que “hoy el IFE Laboral está beneficiando a más de 740 mil trabajadores, es como 20 Estadios Nacionales repletos. Ha sido un subsidio que ha sido muy útil y que ha llegado a mucha gente, pero sabemos que todavía hay dificultades de empleo y por eso hemos decidido extenderlo para aumentar el número de beneficiarios”.

“Hoy también vamos a anunciar otra buena noticias, que es extender el Subsidio Protege por tres meses adicionales hasta el 30 de junio”, dijo Piñera.

Además, señaló que “esta es una buena noticia para los trabajadores, para las mujeres, para los niños y las familias”.

¿En qué consiste la extensión del IFE Laboral?

El IFE Laboral 2022 es un subsidio económico que otorga el estado a los trabajadores que inicien un nuevo trabajo en agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. El bono lo puede solicitar si tiene el IFE Universal.

Requisitos

Los requisitos para obtener el IFE Laboral son los siguientes:

Contar con un nuevo empleo a partir del 1 de agosto del 2021.

Tener declaradas las cotizaciones de pensión y salud.

Recibir un ingreso máximo o menor de $1.011.00.

Monto

El monto del subsidio es del 60% de remuneración bruta mensual hasta $250.000 mensuales para mujeres mayores de 18 años, adolescentes de 18 a 24 años, hombres mayores de 55 años y personas con discapacidad.

Y para los hombres de 24 años a 55 años el monto es del 50% de remuneración bruta mensual hasta $200.000 mensuales.

Postular

Para postular al beneficio realice los siguientes pasos.

Ingrese al sitio web oficial Subsidio al Empleo. Seleccione «Nuevo IFE Laboral». Seleccione «postular al subsidio al nuevo empleo» e «iniciar sesión». Ingrese su «RUN» y «ClaveUnica«. Ingrese los datos solicitados.

La nueva fecha de postulación es del 1 al 28 de febrero del 2022 para los que fueron contratados entre el 1 enero al 28 de febrero del 2022.

Nuevas fechas para postular 2022

Fecha de inicio laboral:

1 de agosto al 31 de septiembre: Podrá postular del 1 al 30 de septiembre y el pago será a partir del 1 de octubre.

Podrá postular del 1 al 30 de septiembre y el pago será a partir del 1 de octubre. 1 de septiembre al 31 de octubre: Podrá postular del 1 al 31 de octubre y el pago será a partir del 1 de noviembre.

Podrá postular del 1 al 31 de octubre y el pago será a partir del 1 de noviembre. Del 1 de octubre al 30 de noviembre: Podrá postular del 1 al 30 de noviembre y el pago será a partir del 1 de diciembre.

Podrá postular del 1 al 30 de noviembre y el pago será a partir del 1 de diciembre. 1 de noviembre al 31 de diciembre: Podrá postular del 1 al 31 de diciembre y el pago será a partir del 1 de enero del 2022.

Podrá postular del 1 al 31 de diciembre y el pago será a partir del 1 de enero del 2022. 1 de diciembre al 31 de enero 2022: Podrá postular en enero y el pago será a partir del 1 de marzo del 2022.

Podrá postular en enero y el pago será a partir del 1 de marzo del 2022. Del 1 de enero al 28 de febrero del 2022: Podrá postular en febrero y el pago será a partir del 1 de abril del 2022.

Podrá postular en febrero y el pago será a partir del 1 de abril del 2022. 1 de febrero al 31 de marzo del 2022: Podrá postular en marzo y el pago será a partir del 1 de mayo del 2022.

Las personas que no cuenten con cotizaciones o laboren de forma independiente no podrán postular a este beneficio. De igual manera no podrán obtener el beneficio personas que trabajen para el Estado, personas que estén suspendidas por la Ley de Protección al Empleo y que cuenten con licencia médica.

Para este año podrán postular del 1 de enero al 31 de enero del 2022, quienes firmaron contrato entre el 1 de diciembre al 31 de enero del 2022.

IFE Universal

El pago del bono IFE Universal se realizará a partir del 29 de noviembre del 2021.

Accesos

Acceder al sitio web oficial Subsidio al Empleo.