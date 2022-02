Clases presenciales 2022: Conoce cómo serán los protocolos Covid-19 que implementará el gobierno para retornar a las aulas

El ministerio de Educación (Mineduc) anunció la vuelta a clases para el próximo 2 de marzo con asistencia presencial obligatoria, tras dos años de pandemia e intermitentes idas a los establecimientos debido a los contagios de Covid-19.

Cabe destacar que esta medida aplica para todos los establecimientos educacionales del país y si estos no cumplen con los protocolos correspondientes deberán pagar multas que pueden llegar a las 1.000 UTM.

Recordemos que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, hace unos días descartó el regreso a clases en su comuna, argumentando que el gobierno no ha implementado las medidas sanitarias correspondientes.

En esta misma línea, el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz estuvo de acuerdo con Jadue y criticó el Protocolo de Medidas Sanitarias y Vigilancia Epidemiológica.

Además, sostuvo que el manual no es aplicable a la realidad de todos los establecimientos del país y que además no indica los límites de aforo. “Ocho días hábiles antes (del inicio de clases), el Ministerio hace llegar este protocolo y, obviamente, que no lo sanciona con nadie, es solamente la decisión de ellos” señaló en conversación con ADN.

A pesar de que los contagios estén por sobre los 20.000, el gobierno mantiene su postura del regreso a clases de forma obligatoria. Además, hicieron un llamado a mantener la calma, debido a que el 80% de los estudiantes se encuentra vacunado.

¿Cuándo se inicia el año escolar 2022?

El inicio de las clases presenciales comienzan oficialmente el próximo 2 de marzo.

Cabe mencionar que los establecimientos educacionales deben funcionar en todas las fases del Plan Paso a Paso. La asistencia será obligatoria y se retomará la jornada escolar completa.

¿Cómo serán los protocolos?

El protocolo del Mineduc para el regreso a clases presenciales contempla medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos educacionales:

Medidas sanitarias

– Ventilación permanente de las salas de clases y espacios comunes

– Uso obligatorio de mascarillas

– Rutinas de lavado de manos

– Se eliminan los saludos con contacto físico

La autoridad sanitaria ha indicado los siguientes tipos de casos:

– Caso sospechoso : Las personas con síntomas deben realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos en un centro de salud habilitado.

– Caso probable : Las personas que cumplen la definición de Casos Sospechoso, con un PCR o antígeno negativo o indeterminado, pero tienen un TAC con imágenes sugerentes de Covid-19, deben mantener asilamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas o desde la toma de la muestra, en el caso de asintomáticos.

– Caso confirmado : Las personas con un PCR o antígeno positivo deben dar aviso a los contactos que han tenido y mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas.

– Persona en alerta : Quien ha estado a menos de un metro de distancia, sin mascarilla o sin el uso correcto de mascarilla, de un caso probable o confirmado sintomático desde 2 días antes y hasta 7 días después del inicio de síntomas del caso o de la toma de muestra, deben realizarse un PCR o antígeno y evitar reuniones sociales.

– Contacto estrecho : Serán definidos solo por la autoridad sanitaria en caso de confirmarse un brote.

– Brote : En el contexto de los establecimientos educacionales, se considerará un brote si en un establecimiento hay 3 o más casos confirmados o probables en 3 o más cursos en un lapso de 14 días.

¿Cuándo se suspenden las clases?

ESTADO A: Un estudiante o párvulo confirmado o probable en un mismo curso

Aislamiento del caso

Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de compañeros que se sienten a menos de 1 metro de distancia, en el caso de los párvulos, en su grupo inmediato de trabajo.

Resto del curso/grupo son considerados personas en alerta de Covid-19 y pueden continuar con clases presenciales.

Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado frecuente de manos en el EE.

ESTADO B: Hay dos casos de estudiantes o párvulos confirmados o probables en un mismo curso

Aislamiento de los casos

Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de compañeros que se sienten a menos de 1 metro de distancia, en el caso de los párvulos, en su grupo inmediato de trabajo.

Resto del curso son personas en alerta de Covid-19 y pueden continuar con clases presenciales.

Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado frecuente de manos en el EE.

ESTADO C : Tres estudiantes o párvulos son casos confirmados o probables de Covid-19 en el mismo curso en un lapso de 14 días

Aislamiento del caso

Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de todo el curso, por lo que se suspenden las clases presenciales para ese curso.

Dirección del EE debe avisar a la SEREMI de Salud de esta situación.

Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado frecuente de manos en el EE.

ALERTA DE BROTE – Tres o más cursos han estado en ESTADO C durante los últimos 14 días

Mismas medidas que en Fase C para cada curso/grupo

La dirección del EE en coordinación con SEREMI de Educación debe avisar a la SEREMI de Salud de esta situación.

La SEREMI de Salud realizará investigación epidemiológica y establecerá medidas entre las cuales está determinar cuarentenas de personas, cursos, niveles, ciclos o del EE completo.

¿Cómo serán los aforos?

Este es uno de los aspectos más cuestionados, ya que aún no se establecen los aforos en las clases presenciales. Pues el Plan Paso a Paso no hace mención ha este aspecto, y solo se refiere a que están permitidas las clases en todas las fases.