Joaquín Niemann brilló y se coronó campeón en el PGA Tour por segunda vez en su carrera

No soltó el liderato en ningún momento de los 4 días de competición, rompió récords y puso el broche de oro en la jornada quedándose con el título con un acumulado de -19 bajo el par. El chileno vuelve a hacer historia y cosecha su segundo título en el PGA Tour tras su primera victoria en 2019. Con tan sólo 23 años y 3 meses, es el segundo jugador más joven en ganar el Genesis Invitational.

Tal y como lo hizo en su primer título en el año 2019, cuando bajó su primer título en el “A Military Tribute at The Greenbrier”, Joaquín Niemann no soltó el liderato en ningún momento, ni siquiera cuando sus competidores más cercanos como Collin Morikawa y Cameron Young jugaban mejor.

El golfista nacional volvió a hacer historia en el PGA Tour, y se quedó con el título de uno de los torneos más antiguos de todo el abierto estadounidense. Con una tarjeta final de -19, ‘Joaking’ dio cátedra de golf y mostró un excelente rendimiento durante las cuatro jornadas de torneo.

Mira el ‘águila’ de Joaco en el hoyo 11:

It looked good all the way. 👏@JoacoNiemann chips in on No. 11 for his third eagle of the week.

He leads by SIX. pic.twitter.com/W1ncxPIisq

— PGA TOUR (@PGATOUR) February 20, 2022