Pensión Garantizada Universal: Comenzó el pago masivo para 530 mil personas beneficiadas

El presidente Sebastián Piñera informó el inicio del pago masivo para 530 mil personas de la Pensión Garantizada Universal (PGU), afirmando que “con estas iniciativas estamos tratando mejor a nuestros adultos mayores”.

A los beneficiados que esta jornada recibirán sus depósitos de 185 mil pesos, se agregan los 200 mil que ya habían recibido el beneficio días antes. Es por esto, que 700 mil personas hasta la fecha han recibido sus primeros pagos, de los más de dos millones de destinatarios.

El presidente Piñera festejó el comienzo de los pagos y señaló que a pesar de las reformas al Sistema de Pensiones y a las mejoras del Pilar Solidario, “había algo pendiente”.

En esta línea, sostuvo que “Chile había sido ingrato” con los adultos mayores y que “con estas iniciativas y compromiso estamos tratando de mejorar a nuestros adultos mayores”.

Recordemos que los adultos mayores de 65 años pueden recibir este beneficio, incluso si están laboralmente activos, pero tienen que contar con un ingreso igual o menor a un millón de pesos.

En este contexto, la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, dijo que quienes “no estaban dentro del Pilar Solidario van a empezar a recibir el beneficio a partir del mes de agosto”.

Además, los beneficiarios “son las personas que están entre el 60 y el 90% de mayor vulnerabilidad, y que no recibían aportes del Estado para sus pensiones, o las personas mayores de 65 años que no han jubilado y que con el sistema antiguo no podían recibir beneficios”, sostuvo la ministra.

Cabe destacar que para recibir los pagos desde agosto, las personas deben inscribir y acreditar sus datos en el sitio de ChileAtiende.