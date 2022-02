Hija y yerno del procesado ex comandante Izurieta actualmente son Fiscales del Ministerio Público

Una nueva arista se abre en el caso del ex comandante en Jefe del Ejército en retiro Oscar Izurieta, quien está siendo procesado por malversación de caudales públicos y falsificación de documentos militares.

Esto tras darse cuenta en una entrevista que el ex comandante traspasó sus bienes adquiridos en uno de sus fraudes a su hija, quien además junto al yerno de Izuerita son actualmente fiscales del Ministerio Público.

La información se dio a conocer en una entrevista realizada en CNN, donde la periodista Mónica Rincón dio cuenta de los hechos que se involucran en la investigación del Milico Gate.

La conversación se dio en el marco del seguimiento que está realizando la ministra en visita Romy Rutherford, contra el excomandante en Jefe del Ejército, por el mal uso de 6 mil millones de pesos, entre 2006 y 2010.

De acuerdo a lo investigado por la periodista, los involucrados serían Andrés Iturra, fiscal adjunto jefe de la Fiscalía de Las Condes, yerno de Izurieta y María Constanza Izurieta, quien también desempeña labores en la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente.

“Acá hay un nuevo antecedente, que es grave y relevante y no ha salido a la palestra pública. Según consignó el programa ‘Tu Día’, las dos hijas del ex general Izurieta recibieron todos sus bienes. De hecho, los dos yernos son los testigos de ese proceso de traspaso que se llama jurídicamente como ‘insinuación”, comenzó Mónica Rincón.

Esto se suma a lo que se difundió a través del matinal de Canal 13, en el que se dio a conocer que el excomandante traspasó todos sus bienes a su hija.

“Ya sabemos sus nombres, una de sus hijas se llama María Constanza Izurieta, y su esposo, Andrés Iturra, es uno de los dos testigos del proceso de insinuación de traspaso de bienes, que se hace ante un juez”, añadió la periodista.

Revelamos en @CNNChile que hija y yerno de ex Cdte en Jefe Izurieta son fiscales del Ministerio Público. Es eso malo en sí? No, pero no se sabía y lo grave es que ella habría recibido parte de su donación en vida de Izurieta y su esposo fue testigo del trámite. Debe investigarse https://t.co/4PfgIyaLT5

— Mónica Rincón González (@tv_monica) February 18, 2022