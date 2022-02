Eugenio García-Huidobro, sobre la Convención: “Hay errores de diseño, pero lo que más me preocupa es lo lento que avanza el debate”

En Quien Lo Diría, nos acompañó Eugenio García-Huidobro, abogado constitucionalista e investigador del Centro de Estudios Públicos de Chile, sobre la votación en general de forma de Estado en la Convención Constitucional.

El experto, se refirió a las medidas que resultarán de la próxima sesión en la que la Convención discutirá el informe que propone, entre otras cosas, que Chile sea un Estado Regional, plurinacional e intercultural.

En primera instancia García-Huidobro se refirió a la discusión que se está dando en la Comisión de Sistema Político que se enfoca en el sistema bicameral y que a su criterio se está extendiendo por más de lo necesario.

“No basta tener dos cámaras, hay que tener dos cámaras bien diseñadas. Eso supone considerar como se eligen cada uno de los parlamentarios. Justamente una de las críticas al bicameralismo, es que la lógica de representación es la misma, es decir, a mayor población, mayor número de representantes. En ese sentido uno no puede decir que las regiones están en un plano de igualdad”, señala en conversación con Matías De La Maza y Constanza Stipicic.

Asimismo, manifestó su preocupación en relación a las dinámicas de debate que se están llevando en el Pleno.

“Hay errores de diseño constitucional que me tienen preocupado, pero lo que más me preocupa es lo lento que avanza el debate. Estamos teniendo Plenos de 10 horas, de 13 horas, vamos en la segunda comisión de siete y esta es la discusión más fácil. Ahora viene la discusión en particular donde vienen todas las indicaciones. Entonces, los plazos no están dando. En ese sentido es un argumento para que se deje de abrir la discusión sobre el presidencialismo o no”, señaló.

Recordar que las normas de la comisión de Forma de Estado serán discutidas en particular el próximo viernes 18 de febrero.