Noticias Dr. Alexis Kalergis: “El virus manipula la respuesta inmune. Lo más probable es que la inmunidad natural no sea tan favorable como la vacunación” En Quien Lo Diría, conversamos con el Dr. Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia y académico de la Universidad Católica, sobre el actual momento de la pandemia del COVID-19 y la importancia de la dosis de refuerzo. Ante el aumento sistemático de los contagios dada la variante Ómicron, el especialista, señaló que al momento de volver a la presencialidad hay que considerar tres factores. “La alta tasa de vacunación, tenemos en Chile la ventaja de que hemos podido avanzar en la vacunación de la población infantil. Segundo, un manejo de medidas sanitarias (mascarillas, distanciamiento, aforo, sanitización de los recintos) y el tercer elemento, es la identificación de casos para evitar un brote en la comunidad”. Asimismo, enfatizó en que las medidas de prevención y autocuidado son fundamentales para prevenir un contagio. “Vamos a revertir una cultura de autocuidado muy buena. El autocuidado tiene que ver con el mensaje que se entregue desde la ciencia y la medicina. Los países que han levantado las restricciones, tuvieron que volver a instalarlas”, señaló. Desde esa perspectiva explicó que “los países que han desarrollado inmunidad de rebaño sin vacunación al comienzo de la pandemia tuvieron malos resultados”. Añadió, “el virus manipula la respuesta inmune. Por lo tanto, lo más probable que la inmunidad natural no sea tan favorable como la que genera la vacunación”. #QuienLoDiria | Dr. Alexis Kalergis: “Sabemos que países que han desarrollado inmunidad de rebaño sin vacunación tuvieron malos resultados. El virus manipula la respuesta inmune. Lo más probable que la inmunidad natural no sea tan favorable como la que genera la vacunación”. pic.twitter.com/XW44BEUgVm — Radio Infinita (@InfinitaFM) February 17, 2022

