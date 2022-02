Sofía Jirau es la primera modelo con síndrome de Down que hace historia en Victoria’s Secret

Victoria’s Secret contrató a la primera modelo con síndrome de Down llamada Sofía Jirau de 25 años. La joven puertorriqueña ha hecho historia y a través de su cuenta de Instagram escribió: “Un día lo soñé, lo trabajé y hoy es un sueño hecho realidad. ¿Por fin les puedo contar mi gran secreto? ¡Soy la primera modelo con síndrome Down de Victoria’s Secret!”.

“Gracias a todos ustedes por siempre apoyarme en mis proyectos. Gracias a @victoriassecret por ver en mí una modelo #SinLímites y hacerme parte de la campaña de inclusión Love Cloud Collection. ¡Esto es solo el comienzo, ahora sí se formó!“,continuó escribiendo la modelo.

Sofía ya había logrado desfilar en el evento local San Juan Moda in Puerto Rico, pero sin duda alguna, su nuevo ascenso marcó un antes y un después.

Además, en el año 2020 logró desfilar en la New York Fashion Week, renombrada pasarela estadounidense.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sofía Jirau (@sofiajirau)

Jirau es parte de la nueva campaña de inclusión Love Cloud Collection, la que comparte con modelos como Hailey Bieber (25) y Taylor Hill (25). El lanzamiento de Love Cloud Collection está previsto para el próximo 17 de febrero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sofía Jirau (@sofiajirau)

“De pequeña decía que cuando fuera grande quería ser modelo. Me gusta modelar, ser yo misma, estar frente a una cámara y ser yo misma”, sostuvo hace un tiempo en una entrevista.

Además señala que su familia ha sido su mayor apoyo: “Mi familia es lo más importante y gracias a ellos puedo lograr mis sueños. Ellos me tratan igual que a mis hermanos, no me trataron diferente por tener síndrome Down. ¡Yo los amo!”, sostiene el medio El Español.