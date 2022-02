China elimina escenas referentes al sexo y a personas LGBTQ en la popular serie “Friends”

Recientemente la popular serie “Friends” se agregó a la plataformas de streaming más populares de China. Sin embargo, escenas referentes al sexo y a las personas LGBTQ fueron eliminadas.

Para el Partido Comunista de China todo lo que “promueva vigorosamente la excelente cultura tradicional china, la cultura revolucionaria y la cultura socialista avanzada”, puede ser mostrado.

¿Cuáles escenas fueron eliminadas?

Según The New York Times, se han implementado repentinos cambios que resultan inoportunos. “Ross todavía comienza la serie recién soltero, pero ya no es porque su esposa acaba de declararse lesbiana y lo dejó por otra mujer. Hay un corte repentino durante la escena en la que Ross explica lo que les sucedió a sus padres, y el punto de la trama nunca se vuelve a mencionar”, señala Radio Concierto.

Además, otros cambios son en los subtítulos en chino. Cuando Paul “the Wine Guy” le hace ver a Mónica sobre sus problemas sexuales, en cambio, se justifica estar de”bajo ánimo”. La solución de Joey de visitar un club de striptease se traduce como “salir a divertirse”; y cuando Rachel bromea diciendo que las salseras la “excitan” más que a su prometido, los subtítulos dicen que está más “feliz de ver” la vajilla.