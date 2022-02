Nancy Guzmán, autora del libro “Ingrid Olderock: La mujer de los perros”, estará en los créditos de ‘Bestia’

En #DejateCaer conversamos con Nancy Guzmán, autora del libro “Ingrid Olderock: La mujer de los perros”, sobre la nominación de ‘Bestia’ en la carrera por los Oscar 2022.

La periodista y escritora, se refirió a la historia de la agente de la DINA que trabajó durante la dictadura de Augusto Pinochet como torturadora.

La historia, del libro de Guzmán, se concentra en al vida de Ingrid Olderock, historia que inspiró el cortometraje dirigido por Hugo Covarrubias y Martín Erazo.

“La justicia hasta ahora ha sido una justicia que ha operado no tan bien y ha tardado tanto y las justicias que tardan terminan siendo una injusticia”, señaló la escritora en conversación con Victoria Jordán y Diego Sánchez.

La escritora también manifestó que finalmente los autores del cortometraje entregarán créditos a su rol investigativo en la vida de Olderock, trabajo que, desde su perspectiva, ayudó a levantar el cortometraje de Covarrubias y Erazo.

¿Cómo ha sido tu relación con los realizadores de este cortometraje ‘Bestia’?

Ha sido un poco díscola. Hace mucho tiempo, cuando ellos estaban en el proceso de producción, ellos me llamaron y tuvimos una conversación amena y amable. Yo les dije que lo único que pedía, por ser trabajadora que cumplimos nuestras funciones con mucho sacrificio, sobre todo cuando uno escribe e investiga, porque nadie financia en este país la investigación. La investigación periodística no, las otras si. Por lo tanto, uno tiene que sacar financiamiento de su bolsillo.

Yo lo único que pedí, por respeto, por dignidad de los trabajos, fue reconocimiento, pero esto no fue así. Entonces, tuvimos una reunión donde ellos finalmente van a ponerme en los créditos, pero fue bastante poco agradable. A mi no me gusta la exhibición. Yo estoy para que la gente entienda y lea los trabajos que estoy haciendo.

