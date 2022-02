Dr. Darwin Acuña: “La pandemia todavía está en una situación de mucha vida. No podemos dejar de contar los casos y la ocupación de camas UCI”

El Dr. Darwin Acuña, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (SOCHIMI) estuvo en Infinita hablando sobre las cifras de Covid-19 que se revelaron durante esta jornada en la que se informó una alza en la cifra de fallecidos.

En una nueva jornada de #QueHayDeNuevo, Acuña se refirió al uso de camas críticas tras el reporte Covid-19 dado a conocer esta mañana por el Minsal en el marco de la gran cantidad de ocupación de camas UCI.

“Lo de las camas es preocupante, hasta no hace mucho estábamos muy estables con al menos 430 pacientes en la UCI. Obviamente en las últimas semanas se produjo una alza importante llegando hoy día a 720. Pero era algo esperable, considerando el retraso que se produce con respecto a la cantidad de casos nuevos de Covid”, mencionó el especialista en conversación con Javier Beghelli y Matías De La Maza.

Acuña, se refirió también al proceso de vacunación que ha provocado una disminución en la cantidad de fallecidos, que sin embargo hoy sufrió un alza.

“Si alguien se colocó la segunda dosis hace un año, probablemente a esta altura ya no tendrá inmunidad. Es importante decir que esto no se trata de la no vacunación, sino también de un esquema incompleto”, explicó Acuña.

Tras ello, el presidente de la SOCHIMI, explicó que “la pandemia todavía está en una situación de mucha vida. No podemos dejar de contar los casos y evidenciar la ocupación de camas UCI y mortalidad. Esto tiene un mensaje a las políticas públicas y a la población”.

Añadió que se llegará a un momento en el que se pueda convivir con el Covid-19 como una enfermedad más. Sin embargo, “tenemos que llegar a cifras más altas de vacunación, una estabilidad en los casos y, por supuesto, una situación sanitaria y hospitalaria que nos permita seguir trabajando con las demás patologías y no solo con Covid-19”, explicó Acuña.