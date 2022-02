Noticias Por ”brujería”: Párroco de EEUU organiza una quema de libros de Harry Potter En medio de la creciente ola de censura de libros en EEUU., un párroco del país decidió organizar una quema de libros que calificó incitaban a la “brujería”. Entre los ejemplares, fueron incinerados “Harry Potter” y “Crepúsculo”. El líder de la Global Vision Bible Church, Greg Locke, fue quien encabezó el lanzamiento de los libros al fuego en Nashville, durante la noche del miércoles, según informaron en Nashville Scene. “Somos plenamente conscientes de hacia dónde vamos. Traigan todo. Dejen de permitir que las influencias demoníacas entren en su casa (…) Es cien por cien brujería”, mencionó el párroco mientras el evento era transmitido a través de Facebook, según informó CNN. “Tenemos un derecho constitucional y bíblico para hacer lo que vamos a hacer esta noche”, apeló Locke. La quema se produce, luego de que el párroco sea conocido por difundir desinformación sobre las vacunas contra la covid-19, que calificó de “agua azucarada”. Esto provocó el cierre de su cuenta en Twitter. Asimismo, la quema de libros se produce en un momento de crecientes críticas en ciertas partes de EEUU contra determinados libros, incluidas peticiones para prohibir la enseñanza de algunos de ellos en las escuelas por motivos políticos o religiosos. Por ejemplo, a finales de enero, el condado de McMinn, también en el estado de Tennessee censuró “Maus”, un famoso cómic educativo sobre el Holocausto a sus más de 50.000 habitantes. Esto se realizó bajo la unanimidad de toda su dirección, con argumentos como que se mostraban cuerpos desnudos y se utilizaban blasfemias como “God Damn” (maldición).

