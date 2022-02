En plena crisis migratoria, canciller Allamand se reúne en Madrid como secretario electo de la SEGIB

El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand se encuentra en Madrid en su calidad de “SG” electo de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) en medio de la crisis migratoria en el norte de Chile, que ha alcanzado su punto más crítico.

Junto a su esposa, Marcela Cubillos estarían buscando residencia para el futuro cargo que ocupará Allamand como Secretario General Iberoamericano, organismo internacional nacido hace siete años de reconocida sensibilidad de centro derecha, según The Clinic.

🔴 Canciller español @jmalbares comparte fotos de @allamand en España y da cuenta que se reunió con él en su calidad de “SG electo de @SEGIBdigital y no como canciller del gobierno de @sebastianpinera. pic.twitter.com/mKWJZqErRp — NYC Prensa (@NYC_prensa) February 3, 2022

Recordemos que tras el aumento de la delincuencia y la crisis migratoria, el lunes 31 de enero se produjo un paro en la ciudad de Iquique, el cual incluyó marchas, barricadas, una caravana de taxistas, el bloqueo de rutas de ingreso a la zona por parte de camioneros y la suspensión de funciones en el aeropuerto, relata La Tercera.

En teoría la misión que tiene Allamand en este gobierno y sobre todo, en la gran crisis que está enfrentando el norte del país es: “Contribuir a la formulación de la política exterior de Chile, conduciendo y coordinando su implementación a través de su estructura organizacional con la interacción de actores públicos y privados, para velar por los intereses de Chile y sus connacionales en su relacionamiento con el mundo”, se señala en el sitio web del ministerio.

Estos cuestionamientos van de la mano con su ausencia en momentos relevantes que se arrastran desde hace un tiempo, según expertos.

Shirley Götz, directora de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Alberto Hurtado, señala en The Clinic que “se extraña la presencia del Canciller, porque abandonó la agenda con la que llegó a Cancillería, que era la de mejorar la imagen de Chile en el extranjero post Estallido”.

En este contexto, argumenta que “este gobierno necesita, en algún momento, dar cuenta de ciertos éxitos de su conducción a nivel de política exterior, porque no tiene muchos. Creo que Allamand está preparando su ingreso a la Segib, porque ya no le queda mucho de gestión y estos silencios son extraños. Es muy probable que él pueda estar con su agenda propia, preocupado de lo que va a ser su próximo cargo: los ex cancilleres de centro izquierda tienen muchas mejores redes internacionales que la derecha y me parece que la Segib, en ese sentido, es una buena opción”, concluye.