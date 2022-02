Confirman brote de Covid-19 al interior del equipo de Gabriel Boric y al menos 4 funcionarios estarían contagiados

Izkia Siches fue la encargada de informar sobre un brote de Covid-19 al interior del comando de Gabriel Boric denominada la “Moneda Chica”.

Durante la mañana de este jueves la futura ministra del Interior, confirmó sobre cuatro casos positivos al interior de la sede, incluyendo a la próxima ministra de la Mujer, Antonia Orellana.

Siches detalló a la prensa que “en el testeo que se hizo el día de ayer, cuatro de las 16 personas que se testearon en la ‘Moneda chica’ resultaron positivos”.

“Eso significa que tenemos un brote, lo cual se ha puesto en conocimiento de la autoridad sanitaria. Yo me he comunicado con la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, ellos ya tienen los teléfonos y los contactos de las personas que han sido positivas”, agregó la futura autoridad y ex presidenta del Colmed.

Asimismo, explicó que “una de las personas es la futura ministra de la Mujer y Equidad de Género (Antonia Orellana). Le hemos solicitado a todos los trabajadores y trabajadoras de la ‘Moneda chica’ mantenerse en sus domicilios hasta que concluya la investigación epidemiológica”, según rescató Mega noticias.

En el punto de prensa informó que solo se va a mantener el Presidente electo Gabriel Boric junto a su jefe de gabinete en la “Moneda Chica”. Agregó que se reducirán las actividades presenciales y todas las reuniones se realizarán de forma telemática.

Por su parte, la futura ministra de la Mujer expresó a través de su cuenta de Twitter que es asintomática. Respecto a los demás contagiados, Izkia Siches informó que su identidad será resguardad por el momento.