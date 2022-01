Fiscalía abre investigación por la muerte de una interna en la Cárcel de Mujeres de San Miguel

El pasado domingo 30 de enero, se realizó una protesta fuera de la Cárcel de Mujeres de San Miguel, debido a la muerte de la interna Mylene Cartes de 50 años. El Hospital Barros Luco declaró su deceso el sábado 29 a las 21:00 horas debido a fuertes dolores estomacales y fiebre.

Respecto a esto el fiscal Renzo Razeto ordenó diligencias a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, según afirmó en CNN Chile.

Asimismo, Razeto pidió una autopsia al Servicio Médico Legal (SML) bajo el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas.

Este protocolo establece directrices en las indagatorias de fallecimientos eventualmente ilícitos o bajo sospecha de desaparición forzada, aplicándose en este caso, ya que la mujer estaba a cargo del Estado, según Emol.

Esta madrugada la @fiscalia_RMSur dictó las primeras diligencias a BH @PDI_CHILE y al SML para esclarecer fallecimiento de interna en recinto de Gendarmería ubicado en la comuna de San Miguel @FiscaliadeChile — Fiscalía Metropolitana Sur (@fiscalia_RMSur) January 30, 2022

Según la información que se conoce hasta ahora, la mujer estuvo con dolores por siete dias. De acuerdo a un video difundido por redes sociales, Mylene en varias ocasiones solicitó atención médica, pero solamente era atendida en la enfermería del penal, a pesar de que su dolor no paraba.

“Exijo mis derechos, todos estos días me han atendido en enfermería diferentes atenciones; en la tarde fui, la señorita me tomó la presión, la temperatura, que no tenía nada, y ahora vengo llegando de enfermería, la señorita tuvo que llamar al doctor para saber qué me podía inyectar. Toda la semana he estado así”, relató Cartes en el video.

La muerte de la mujer, convocó a una serie de incidentes registrados en el Módulo 5 de la cárcel de San Miguel.

Versión de los familiares

Por su parte, los familiares y amigos de Mylene confirmaron negligencia por parte de Gendarmería, ya que la interna llevaba días quejándose de dolor. Pues desde el lunes 24 de enero la mujer pedía ayuda por fuertes dolores estomacales y solicitaba ser trasladada a un recinto hospitalario.

De acuerdo a la versión de los familiares, Gendarmería se habría negado a trasladarla y solo la llevaban a enfermería, donde no se le tomó el peso a sus síntomas y solo le suministraron paracetamol.

Una de las sobrinas de la mujer, conversó con Radio Biobío y comentó que Gendarmería le negó una atención digna: “No estamos hablando mentiras. Mire, ahí estaba pidiendo ayuda y no la atendieron y esto como hace tres días antes”, afirmó de acuerdo al video difundido en redes sociales.

Lo que se conoce hasta el momento, es que la mujer amaneció el sábado 29 descompensada, por lo que fue trasladada a una celda solitaria y fue dejada ahí durante todo el día. En ese instante padecía síntomas tales como diarrea y deshidratación. En horas de la noche, fue llevada al hospital y fue declarado su deceso.

La familia también añadió que Mylene les envío audios horas antes de su muerte expresando su estado de salud.

Versión de las internas

Un grupo de internas a través de un celular enviaron un comunicado el que evidenciaba su versión de los hechos: “Fue entonces que una de mis compañeras la tomaron y la bajaron para exigir que la ayudaran. Las gendarmes la hicieron caminar sin prestar atención a su sufrimiento y la dejaron morir sin prestarle la atención médica que cualquier ser humano merece (sic)”, afirmaron.

Versión de Gendarmería

De acuerdo a un comunicado de Gendarmería, aseguraron que “fue llevada dos veces al Hospital Penal, donde recibió atención médica, debido a fuertes dolores abdominales. Desde este recinto de salud, fue trasladada de urgencia al Hospital Barros Luco, donde falleció a las 21:00 horas”.

Además, añadieron que “la causa de fallecimiento es materia de investigación”. En esa línea sostuvieron que “Gendarmería de Chile mantiene su compromiso de velar por el respeto y cuidado de quienes están bajo su custodia”.