Jennifer González se convierte en la primera mujer chilena en conseguir un contrato con la UFC

Conocida como ‘La Jefa’, Jennifer González consiguió un contrato con la Ultimate Fighting Championship (UFC) que la convirtió en la primera mujer chilena en lograr este hito. La deportista de artes marciales mixtas se suma así a la empresa internacional más importante en esta materia.

🚨 Please help us welcome #TeamIridium ace @gonzalez_lajefa to the @ufc & stay tuned for fight news ✍🏾 #TheDarkside pic.twitter.com/mGbV3WIWbA

— IridiumSportsAgency (@TeamIridiumISA) January 26, 2022