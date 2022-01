Noticias Camila Vallejo adelanta algunos nombres que conformarán las subsecretarías de gobierno La futura ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, adelantó algunos de los nombres que conformarán las subsecretarías. ⭕ #ÚLTIMOMINUTO | Futura vocera de Gobierno @camila_vallejo confirma que Claudia Sanhueza, Manuel Monsalve, Miguel Crispi, asumen como Subsecretarios de Hacienda, Interior y Subdere. Además, Lucía Dammert asume como jefa de asesores de La Moneda. https://t.co/Y9VhL8NmNJ pic.twitter.com/SZ6IiNatHS — 24 Horas (@24HorasTVN) January 28, 2022

La diputada Vallejo fue consultada por los nombres de quiénes están presentes esta jornada en el encuentro de gabinete de Gabriel Boric en la Casona Cñaveral de Lo Barnechea, y mencionó a: -Claudia Sanhueza, subsecretaria de Hacienda

-Manuel Monsalve, subsecretario de Interior

-Miguel Crispi Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo

-Lucía Dammert, Jefa de Asesores de La Moneda. Minutos más tarde, desde el propio comando de Gabriel Boric, afirmaron que Javiera Martínez, quien era una asesora clave de Boric, asumiría como Directora de Presupuestos del gobierno. En este contexto, la futura ministra dijo que “hemos tenido una jornada de trabajo muy fraterna donde todos y todas hemos puesto en el centro la relevancia de la cohesión del equipo de trabajo que reconoce que la diversidad es un valor”. Además, sostuvo que futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel “estuvo en distintas mesas de trabajo, lo pudimos conocer mucho más, hizo una exposición de la situación económica y la importancia de abrir posibilidades de crecimiento para habilitar el camino de los cambios”. En esta línea, Vallejo dijo que buscarán “generar las condiciones económicas para darle paso a las reformas que hemos comprometido”, y comentó que “reforma tributaria es una de las prioridades”.

