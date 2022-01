Ministro Delgado descarta decretar Estado de Emergencia en Tarapacá ante presiones de parlamentarios UDI

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, junto al los subsecretarios Juan Francisco Galli y María José Gómez, visitaron al sargento de Carabineros Alfredo Espinoza Ahumada, quien fue agredido por un grupo de ciudadanos extranjeros en Iquique. El ministro aseguró que “a nuestros carabineros no se les toca, se les respeta”. En este contexto, descartó decretar Estado de Excepción en Tarapacá.

Además, el secretario de Estado comentó que el funcionario herido “está de buen ánimo”, pese a que tuvo que ser trasladado a Santiago por las complicaciones en sus heridas.

Respecto a la situación judicial de los imputados, Delgado dijo que “como Gobierno repudiamos el ataque a Carabineros, pero siempre hemos repudiado el uso de la violencia”. En esta línea aseguró que “las cuatro resoluciones de expulsión ya están firmadas”.

Además, agregó que “si ya no respetaron el ingresar a Chile por pasos no habilitados o no sacando su visa como corresponde (…) y más encima vienen a delinquir, traficar droga, armas y agreden a carabineros, no se lo vamos a aceptar”.

Recordemos que los imputados fueron formalizados y se encuentran con prisión preventiva.

¿Se decretará Estado de Excepción en Tarapacá?

Respecto a la petición de la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) para decretar Estado de Excepción en Tarapacá, Delgado dijo que esta medida “requiere otro tipo de configuraciones de delitos”.

Senadora Luz Ebensperger (UDI), por video de migrantes enfrentados a Carabineros: "Esto lo venimos advirtiendo hace mucho rato. El gobierno ha fracasado en cuanto al control de la delincuencia y la migración en la región". Pide decretar estado de excepción.@24HorasTVN pic.twitter.com/TvitJ62ZQL — Poirot Escovedo (@poirotes) January 26, 2022

“Nos quedamos con el reforzamiento de patrullajes y medios, incluir más personal en este trabajo y eso se ha notado. Le pido a la gente de Tarapacá que trabajemos todos unidos”, dijo el ministro.