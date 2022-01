Presidente electo Gabriel Boric sorprende con apoyo a Taylor Swift tras críticas sobre sus composiciones

En medio de una polémica sobre si la cantante estadounidense, Taylor Swift, es o no la creadora de sus canciones, el presidente electo Gabriel Boric, salió en su defensa a través de las redes sociales.

El diálogo comenzó luego de que el músico Damon Albarn, antiguo líder de Blur y co creador de Gorillaz, insinuara en una entrevista que ofreció a Los Ángeles Times, que Taylor Swift no escribía sus propias canciones. Frente a esto, el periodista que dirigía la entrevista lo corrigió, mencionando que sí lo hace, coescribiendo sus hits.

“Eso no cuenta. Sé lo que es la coescritura. Coescribir es muy diferente a la escritura. No estoy odiando a nadie, sólo digo que hay una gran diferencia entre un compositor y alguien que coescribe. No significa que el resultado no sea realmente genial. Y alguna de las mejores cantantes, quiero decir, Ella Fitzgerald, nunca escribió una canción en su vida. Cuando canto, tengo que cerrar los ojos y estar allí. Supongo que soy un tradicionalista en ese sentido”, argumentó el músico de 53 años.

Al conocerse las declaraciones de Albarn, la propia cantante salió a defender sus composiciones, enfatizando en que ya no podrá ser seguidora del músico.

“Damon Albarn, era tan fan tuyo hasta que vi esto. Escribo todas mis propias canciones. Tu opinión es completamente falsa y tan dañina. No es necesario que te gusten mis canciones, pero es realmente jodido tratar de desacreditar mis escritos”, reclamó la celebridad pop desde su cuenta de redes sociales.

Fue entonces, en medio de dicho intercambio, que Gabriel Boric, tomó la palabra para defender a Taylor y sacar su lado “Swiftie”.

“Aquí en Chile tienes un gran grupo de seguidores que saben que escribes tus propias canciones desde el corazón. No tomes en serio a los chicos que necesitan insultar o mentir para llamar la atención. Abrazos desde el sur, Taylor”, afirmó el presidente electo Boric.

— Gabriel Boric Font (@gabrielboric) January 25, 2022