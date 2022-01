Guillermo Teillier ningunea al nuevo ministro de Hacienda, Mario Marcel: “No lo conozco”

Durante esta mañana, el diputado y presidente del PC, Guillermo Teillier se refirió al anunció del gabinete ministerial de Gabriel Boric.

En su llegada a la ceremonia que se realizó en el Museo de Historia Natural, Teillier dijo que “yo no voy a opinar todavía sobre ningún nombre porque no sé quién está”.

Sin embargo, consultado por la eventual llegada de Marcel a Hacienda, que hasta esa hora era un supuesto, Teillier señaló que “no lo conozco tampoco. Sí, es el presidente del Banco Central, pero no lo conozco y ni sé si está”.

No es la primera vez que personeros del Partido Comunista se refieren en duros términos hacia el Banco Central y especialmente a la figura de Mario Marcel, debido a sus advertencias sobre el cuarto retiro del 10%.

Juan Andrés Lagos (PC) afirmó en su momento que “el Banco Central no tiene idea de economía a escala humana. Su referente son las 7 familias ricachonas. Para la galería, hace años, inventaron la cuenta verde del BC. No duró nada. No creen en nada, salvo el lucro, las ganancias, el capital especulativo. Son una lacra“.

También, el asesor del ex candidato y alcalde Daniel Jadue, Ramón López, afirmó que “el daño que va a producir el Banco Central es grande y lo hacen para forzar el resultado que quieren, que la economía deje de crecer y aumentar así el desempleo para así culpar a los subsidios sociales y prevenir retiros de AFP”.