Estos son los nombres que suenan para asumir el gabinete de Gabriel Boric

En una actividad programada para las 9 de la mañana, se espera que el presidente electo Gabriel Boric de a conocer a los integrantes de su gabinete oficial. Durante la jornada que se producirá hoy en el Museo de Historia Natural, se espera que suenen nombres como Mario Marcel, Izkia Siches, Camila Vallejo y Giorgio Jackson.

El gabinete lo conformarán 24 carteras ministeriales que lo acompañaran en su carrera presidencial que comenzará el próximo 11 de marzo. Entre los ministerios que ya tienen una especulación clara sobre quiénes serán sus líderes están Vocería, Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES), Interior y Hacienda.

En el ministerio del Interior, la figura que más resuena es la de Izkia Siches. La ex presidenta del Colegio Médico, se convertiría así en la primera mujer en la historia de Chile en ocupar este cargo, tal y como lo hizo al lograr la presidencia del Colmed. Con esto Siches, continuaría siendo una de las figuras más importantes dentro del Gobierno de Boric, tras dejar su cargo como presidenta para liderar la campaña presidencial de este.

Respecto al Ministerio Secretaría General de la Presidencia, se espera que sea ocupado por el actual diputado Giorgio Jackson (RD), quien ha sido la mano derecha del presidente electo desde sus inicios en la dirigencia estudiantil. El ingeniero será mandado al segundo piso de La Moneda, para ser uno de los asesores del presidente electo.

Sobre la Vocería, las especulaciones consideran a Camila Vallejo para ocupar el cargo. La diputada del PC y ex presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh) no fue parte de las reelecciones parlamentarias, por lo que ya no podrá renovar su cargo en el Congreso.

Finalmente, una de las figuras que resonó a última hora de ayer fue Mario Marcel, quien ocupará el ministerio de Hacienda. El actual presidente del Banco Central será el encargado de dirigir las finanzas de ese país. Cercano al Partido Socialista, ha sido una potente figura concertacionista y ejerció como director de Presupuestos en el Gobierno de Ricardo Lagos.

A pesar de que las especulaciones respecto a los integrantes, el gabinete de Boric ya tiene más claros sus horizontes. Se espera que durante esta jornada el presidente electo anuncie a sus acompañante de manera equitativa a nivel político.