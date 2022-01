Jefe de Defensa de La Araucanía desafía a los autores de crímenes en la zona: “¿Por qué no se enfrentan a nosotros? Los invito”

Luego de las muertes registradas en La Araucanía, el jefe de Defensa Nacional para La Araucanía, general del Ejército Luis Cuellar, realizó una invitación a todos quienes sean autores de los crímenes sucedidos en la llamada Macrozona Sur. El general emplazó a los autores a enfrentarse directamente con el Ejército de Chile.

La autoridad calificó de “cobardes” a los responsables de las muertes de un comunero en Cañete y de un agricultor en Angol, producidas ayer martes. El llamado se produjo luego de una sesión extraordinaria que tuvieron los jefes de las policías, las autoridades de gobierno y el encargado de brindar seguridad y apoyo a los efectivos que patrullan los caminos de la Macrozona Sur.

“Nosotros no somos policías, nosotros somos parte de la Fuerzas Armadas. Quien habla, habla en nombre del Ejército de Chile. Somos una fuerza entrenada para combatir en la guerra. Nosotros aquí no estamos desafiando absolutamente a nadie. Pero si a nosotros nos disparan, la respuesta no es la que a lo mejor han tenido otras instituciones”, explicó Luis Cuellar.

Además, la autoridad sostuvo que de enfrentarse al Ejército los autores deberán asumir las consecuencias. ”Si a nosotros nos disparan, nuestra gente, que no usa munición de fogueo, va a centrar su arma, va a identificar blanco y va a haber bajas, eso es una realidad, va a haber bajas”, advirtió.

El militar agregó: “Por eso les digo y repito enfáticamente: aquí hay gente cobarde que mata civiles desarmados. ¿Por qué no se enfrentan con nosotros? Los invito“.

En paralelo, Pablo Urquizar, coordinador nacional para la Macrozona Sur, señaló lo necesario de contar con un Estado de Emergencia tras las situaciones que se dan en la zona. “Son estas orgánicas que no distinguen origen étnico ni color político, las que terminan afectando gravemente la vida y la integridad física de familias mapuches y no mapuches”,

Las declaraciones del Jefe de Defensa, se producen tras conocerse la muerte de un parcelero en Angol, Joel Ovalle y el homicidio del trabajador forestal Andrés Millanao en Cañete.

Además, durante la jornada de ayer se registró un ataque armado a un conductor que resultó con una herida de bala en el rostro y un ataque incendiario en el sector de Galvarino.