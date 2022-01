¿Cuántas veces se puede usar una mascarilla y es recomendable reutilizarla?

Con el escenario pandémico en su récord de casos en el país y la cepa Ómicron que ha disparado los niveles de contagiosidad, es importante recordar que el uso de mascarillas es una de las medidas básicas que pueden ayudar a prevenir un contagio. Por esto, te contamos como reciclar una mascarilla KN95 de manera correcta y eficiente.

Según los especialistas y diversos estudios, no cualquier mascarilla entrega suficiente seguridad, aunque no hay estudios que demuestren la efectividad de ellas según cada variante.

Ante esto, los expertos han hecho un llamado a evitar las mascarillas de algodón y tela. Por lo que la mascarilla desechable KN95, se ha posicionado como una de las mejores a la hora de protegerse del COVID-19. Según un estudio, éstas pueden filtrar hasta el 95% de las partículas de aire.

Es importante recordar que la recomendación de los expertos es que las mascarillas tengan solo un uso que no pase de las 6 horas. Aunque existe una forma de reutilizar y evitar que se convierta en un nuevo gran contaminante.

¿Cómo reutilizar las mascarillas?

Según un académico de la Universidad George Washington, la duración de las mascarillas está relacionada con la entereza que mantengan. Esto dependerá de las veces que sea usada y del tiempo en cada tanda.

“Si solo me pongo una mascarilla para ir al supermercado durante 45 minutos y me la quito, esa mascarilla muy bien debería poder durar un par de días”, expresó el académico. Con esto es recomendable usar las KN95 sólo hasta cinco veces, pero no por más de dos horas en cada ocasión.

Asimismo, según un académico de la Universidad de California, lo ideal es llevar varios tapabocas para ir rotando, ya que es recomendable ‘darles un respiro’ entre cada uso. También explicó que las mascarillas se pueden guardar durante unos días y volver a usarlas, pero siempre pensado en la correcta integridad de estas.

Además, recomienda dejar respirar el cubrebocas por un periodo de 24 a 48 horas.

Respecto al proceso de guardado, la principal recomendación es desinfectarse correctamente las manos antes de retirarlas. Asimismo, se aconseja dejarlas en un lugar libre de humedad, bien ventilado y en lo posible limpio de contaminantes.

Una vez que la mascarilla se manche, tenga olores extraños o esté mojada, hay que suspender su uso y desecharla.