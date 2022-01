¿Qué documentos se necesitan para viajar dentro de Chile durante la Fase 3 de Preparación?

El retroceso del plan Paso a Paso a Fase 3 en la región Metropolitana y en algunas comunas del país se da en medio de las vacaciones de cientos de veranistas. Ante el alza de contagios registrados en Chile, vuelve la necesidad de viajar con documentos que serán necesarios para la movilidad de los viajantes.

Primero, es importante recordar que si se puede viajar durante la Fase 3 de Preparación. Sin embargo, es importante tener algunas consideraciones.

Desde el Ministerio de Salud explicaron que están permitidos los viajes interregionales, pero siempre considerando la fase de las comunas de salida e ingreso.

De igual forma, hay que recordar que desde el pasado 1 de noviembre entró en vigencia el cambio de documentación para realizar viajes interregionales donde es necesario contar con el Pase de Movilidad. La medida fue establecida por el Minsal.

En los casos de viajes mayores a 200 kilómetros, ya sea en Fase 3 o no, se solicitará el Pase de Movilidad. Esto aplicará tanto para viajes a través de buses y trenes como aviones. Además, esto rige para todos los mayores de 12 años que quieran viajar por el país.

En caso de no contar con el Pase de Movilidad, se podrá realizar el viaje al contar con un PCR negativo que no supere las 72 horas previas al desplazamiento. De igual forma, no es necesario contar con ambos requisitos.

Además, desde la entidad sanitaria recuerdan que es obligatorio el uso de mascarillas al interior de buses o los recintos que se visiten. Asimismo, se recuerda que no es necesario hacer cuarentena en caso de hacer viajes al interior del país.