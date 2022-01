Covid-19: Chile anota la mayor cantidad de casos diarios desde el inicio de la pandemia

Nuestro país reportó esta jornada la mayor cantidad de contagios de Covid-19 desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020.

La última cifra récord de contagios era 9.171 contagios, alcanzada durante el peak de abril de 2021.

El Ministerio de Salud informó durante esta jornada un total de 9.284 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 4.714 corresponden a personas sintomáticas y 1.369 no presentan síntomas. En cuanto a la variación de los contgios, a nivel nacional, los nuevos casos confirmados de los últimos 7 días variaron en 143% con respecto a la semana anterior, y los nuevos casos de los últimos 14 días variaron en 221% con respecto las últimas dos semanas.

En torno a la positividad a nivel nacional, en las últimas 24 horas se registró un 9,08% a nivel nacional, mientras que en la Región Metropolitana llegó a 8,69%. El total de éxamenes fue de 94.825 entre PCR y antígenos, lo que corresponde a una de las jornadas con más testeos realizados.

Ante estos datos, la la Ministra (s) de Salud, María Teresa Valenzuela, mostró su preocupación, debido a que esta es la cifra diaria más alta de toda la pandemia. Igualmente, resaltó que este aumento no se está reflejando en el número de fallecidos ni en la ocupación de camas UCI.

“Lamentablemente hoy se cumplió lo que proyectamos el lunes recién pasado, sobre que posiblemente superaríamos la cifra máxima de casos nuevos que se habían registrado en el país. Este sábado llegamos a registrar 9.284 casos nuevos de COVID-19, superando así el récord de casos positivos diarios que se habían presentado el 9 de abril del 2021, 9.171 casos positivos. Este récord no se refleja en el número de fallecidos ni en la ocupación de camas UCI, pero si no nos cuidamos, nada nos asegura que no sucederá”, afirmó la ministra (s).