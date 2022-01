Arica y Parinacota, Atacama y Coquimbo se mantienen con alarma de tsunami

El ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, anunció que tres de las seis regiones regiones del país quedan en alerta de tsunami: Arica y Parinacota, Atacama y Coquimbo.

En tanto las regiones de Los Ríos, Los Lagos y Tarapacá bajan y quedan en Estado de Precaución y la Antártica queda fuera de cualquier estado.

Recordemos que la Onemi había decretado estado de alerta de tsunami para las regiones de Atacama, Coquimbo, de Los Ríos y de Los Lagos, tras la erupción volcánica en Tonga.

Las zonas que se habían mantenido en estado de precaución eran:

Región de Arica y Parinacota

Región de Antofagasta

Región de Tarapacá

Región de Valparaíso

Región de O’Higgins

Región del Maule

Región de Ñuble

Región de Biobío

Región de La Araucanía

Las zonas que ya estaban bajo el estado son:

Archipiélago Juan Fernández

Isla San Félix

Isla de Pascua

Antártica Chilena

SHOA estableció Alerta de Tsunami para el borde costero de la región de Coquimbo. ONEMI envió un nuevo mensaje SAE informando a la población. Hacemos un llamado a evacuar a zona segura (cota 30) y seguir las instrucciones de la autoridad — onemichile (@onemichile) January 15, 2022

ONEMI envía nuevo mensaje SAE por Estado de Precaución y solicita ABANDONAR ZONA DE PLAYA, por tsunami menor, en la región de Atacama y Valparaíso. — onemichile (@onemichile) January 15, 2022

En este contexto, el ministro hace un llamado a la ciudadanía a no volver al borde costero “pensando que la situación se calmó, ya que estamos ante un evento distinto a un sismo”, declaró.

🇨🇱| AHORA: Ministro chileno Rodrigo Delgado tras reunión con la Onemi Sobre alerta de tsunami: "Quiero pedir que la gente no vuelva al borde costero, a pesar de que hayan pasado varias horas, pensando que la situación se calmó".

pic.twitter.com/OMsYQChkYa — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 16, 2022

“Ante la pregunta cuánto más tenemos que esperar para poder bajar a todas las regiones de las alertas o estado de precaución, la verdad es que tenemos que ser muy cautos en aquello”, destacó.

“Las magnitudes y las mediciones de las boyas que hay en el océano hacen que la proyección no sean del todo claras aún, y que las mismas mediciones sean zigzagueantes”, agregó.

Sistema SAE para la madrugada

Por último, el ministro explicó que para aquellas regiones que se encuentran en Alerta, no recibirán un mensaje en sus teléfonos sobre un eventual retroceso de etapa, para así no alarmar a la población. “El sistema SAE no se utilizará en reversa. No vamos a enviar SAE en estas tres regiones (Los Ríos, Los Lagos y Tarapacá) para indicarles que han bajado un escalón al Estado de Precaución, porque genera un estrés, más aún cuando estamos entrando ahora en la noche”.

Recordemos que el SAE es una herramienta que le permite a ONEMI enviar una alerta masiva a través de texto, audio y vibración a todos quienes utilicen un equipo celular. El mensaje de alerta será definido por la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) con el título “Alerta de Emergencia”.

Este anuncio, que contará hasta con 90 caracteres, incluirá la fecha y hora en su encabezado y solo podrá ser interrumpido por el usuario. Asimismo, los mensajes que correspondan a SAE deberán emitir una señal sonora distinta a cualquier notificación habitual, con vibración y al máximo nivel audible, la que no podrá tener una duración inferior a 3 minutos, salvo que el usuario la interrumpa antes.

🔴 #AlertaT13 | "El sistema SAE no se utilizará en reversa. No vamos a enviar SAE en estas tres regiones para indicarles que han bajado un escalón al Estado de Precaución, porque genera un estrés", indica el ministro Delgado EN VIVO por #T13Central » https://t.co/YFAKhcBeum pic.twitter.com/PCxy32K5jz — T13 (@T13) January 16, 2022

¿Qué es una alerta de tsunami?

De acuerdo a la Onemi, la alerta y alarma de tsunami es un estado determinado por el SHOA, cuando existe una alta probabilidad de ocurrencia de un tsunami en las costas de Chile, producto de un sismo de carácter cercano o lejano.Ante esto, la Onemi pide una evacuación a zona segura, es decir, hasta la cota 30 (30 metros sobre el nivel del mar).