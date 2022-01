Sinéad O’Connor es hospitalizada tras manifestar tendencias suicidas: “He decidido seguir a mi hijo”

La cantante Sinéad O’Connor fue hospitalizada luego de una serie de mensajes que preocuparon a sus seguidores por tener ideaciones suicidas que publicó a través de sus redes sociales. Esto sucedió días después de darse a conocer la noticia del suicidio de su hijo de 17 años.

A través de su cuenta de Twitter, la cantante de 55 años publicó una serie de mensajes referidos a la pérdida de su hijo. En estas publicaciones la artista dio a entender que estaba hospitalizada por no querer seguir en vida sin la presencia de su hijo.

“He decidido seguir a mi hijo, no hay razón para vivir sin él”, anunció la artista irlandesa en su cuenta de Twitter, donde agregó que “solo me había quedado por él y ahora no está, destruí a mi familia”, comenzó a declara la cantante a través de una seguidilla de hilos de Twitter.

La serie de mensajes que publicó la cantante preocuparon a sus seguidores por la fragilidad emocional que presentó en los últimos días. “Soy un pedazo de mierda. No merezco vivir, todos los que me conocen estarán mejor sin mi. Perdón por todo el daño que he causado”, continuó O’Connor.

Tras estas declaraciones la cantante irlandesa pidió disculpas por los mensajes que había publicado y anunció que estaba junto a la policía en camino al hospital para recibir ayuda.

“Lo siento. No debería haber dicho eso. Estoy con policías ahora camino al hospital. Siento haber molestado a todos. Estoy perdida sin mi hijo y me odio a mí misma. El hospital ayudará un tiempo. Pero voy a encontrar a Shane, esto es sólo un retraso”, escribió en el último mensaje publicado en la red social.

I’m sorry for what I tweeted yesterday. I’m very upset. My son was the love of my life. I am sorry I’ve upset tusla and just about every other human being on earth also. I am ruined without my son. I am sorry I’ve upset anyone. I’m a twat.

