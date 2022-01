Cómo saber si soy contacto estrecho de Omicron: Esto dice el Minsal

En un nuevo reporte diario publicado por la cartera de Salud, este viernes se reportaron un total de 8.270 casos nuevos de Covid-19, la cifra más alta registrada desde el 5 de junio pasado cuando se registraron 8.920 nuevos casos de la enfermedad.

Pues, el avance de la variante Ómicron en el mundo y en Chile, incrementó los casos diarios de Covid-19. Esto ha ido de la mano con la creciente positividad que se ha presenciado. El Ministerio de Salud reportó una positividad que se encumbró a un 8,59% a nivel nacional.

Este escenario, vino acompañado de una re-definición de contacto estrecho por parte de la autoridad.

¿Qué se entiende por contacto estrecho?

El Ministerio de Salud define contacto estrecho a un persona que, sin tener un PCR positivo, podría ser portador del virus al estar en contacto con un contagiado o contagiada.

Recordemos que esta definición ha ido cambiando a lo largo de la pandemia, sobre todo en el tiempo de aislamiento que iba conforme a los casos reportados y avances o retrocesos.

La ex subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, afirmó a 24 AM que el Ministerio de Salud “determinó que el contacto estrecho es con mascarilla si estoy más de 15 minutos con alguien contagiado” , diferenciándose del anterior criterio que solo declaraba el estado de salud si no se contaba con mascarilla.

“Por eso es importante que si alguien es informado como un caso positivo le cuente a sus cercanos, con quien estuvo los días anteriores y testearse”, recalcó.

Daza destacó que Ómicron implica “que estemos en una nueva etapa con una ola muy distinta a las anteriores”, cuya proyección podría superar los 15.000 casos diarios.

En esta línea, María Teresa Valenzuela, ministra de Salud (s) afirmó que “todas estas decisiones se tienen que ir definiendo en forma dinámica frente a una nueva variante que tiene distintos comportamientos”.

Si bien, en un principio había dicho que un contacto estrecho era “si estoy frente a una persona más de 15 minutos sin mascarilla o en un lugar cerrado sin mascarilla durante dos horas”, posteriormente se refirió a la descripción dada por Daza, que el contacto estrecho es con mascarilla.