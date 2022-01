Noticias Asociación de AFP llaman al próximo gobierno de Boric a avanzar en la PGU tras el impacto de los retiros del 10% Durante la cuenta pública 2021 realizada por la Asociación de AFP, las organizaciones llamaron al próximo gobierno de Gabriel Boric a considerar algunos aspectos del actual sistema que pueden contribuir al futuro de las pensiones. En la jornada realizada la mañana de este viernes propusieron avanzar en una pensión garantizada, considerando el fuerte impacto que los tres procesos de retiro del 10% han tenido en las jubilaciones de las y los chilenos. Según la perspectiva del gremio, tras los retiros de fondos, el Estado deberá enfrentar los nuevos desafíos que se vienen de cara a la precariedad de las pensiones chilenas. De acuerdo a registros del gremio, los tres giros del 10% han significado más de 27.718.000 operaciones de pago, por un monto cercano a los US$48 mil millones. En la ceremonia también esclarecieron cuales eran los factores importantes a considerar. Entre estos la propiedad de los fondos, el derecho a que los recursos sean heredables, y la posibilidad de elegir entre un administrador público o privado que administre los recursos. Respecto a la Pensión Garantizada Universal, desde el gremio declararon que la discusión sobre esta materia será fundamental para apoyar a quienes no cuentan con respaldos en el sistema. Ante esto, la Gerente General de las AFP, Constanza Bolmann, señaló que el principal desafío previsional que deberá enfrentar Gabriel Boric, será la implementación de la PGU. Desde la asociación consideran fundamental recuperar el ahorro que 2 millones 100 mil personas perdieron durante los retiros. “El reto es encontrar una solución que atienda las demandas ciudadanas y que a la vez cuide la sostenibilidad del sistema, tomando en cuenta además los atributos que las mismas personas han señalado que valoran del sistema”, mencionó Bolmann. La gerente también detalló que en primer lugar los trabajadores eran dueños de sus ahorros y que “por lo tanto, estos ahorros deben poder ser heredados por sus familiares. De hecho, en 2021, se entregaron un total de US$196 millones en concepto de herencias, por un monto promedio de US$17,1 millones”.

