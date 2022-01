Minsal llama a evitar el uso de las mascarillas de género: “No ofrecen protección ante una variante tan altamente contagiosa”

Durante el Balance Covid de esta jornada la Subsecretaria de Salud Pública, María Teresa Valenzuela, se refirió al uso de mascarillas de género como una medida que no ayuda con la prevención durante la pandemia.

La autoridad se refirió a esto cuando daba las recomendaciones para evitar un contagio. Ante esto, recomendó enfáticamente evitar el uso de mascarillas que no sean quirúrgicas, ya que estás no son una barrera de protección eficiente.

La autoridad explicó que la evidencia científica ha demostrado que el uso de las mascarillas correctas es altamente importante a la hora de evitar una propagación.

“Recomendamos que la población use mascarillas quirúrgicas de tres pliegues y eviten las mascarillas de tela o de género, ya que estas no impiden el paso de partículas infecciosas y no ofrecen protección ante una variante tan altamente contagiosa”, expresó la subsecretaria María Teresa Valenzuela.

Respecto al número de contagios, esta mañana se entregó la cifra de 7.291 contagios nuevos y más de 32 mil casos activos.

Asimismo, la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 154 por ciento para la comparación de siete días.

Finalmente, la subsecretaria hizo un llamado a que la población del país asista a vacunarse con la dosis de refuerzo. Enfatizó que aún hay un millón de personas rezagadas que aún no se vacunan con la primera dosis de refuerzo y ya han transcurrido más de seis meses desde esta.