Expertos coinciden que en las próximas semanas se podrían alcanzar los 15.000 casos diarios de Covid-19

Durante las últimas semanas, hemos visto un aumento significativo y exponencial en los casos de coronavirus en todo el mundo. Sin embargo, Chile no se encuentra fuera de esto, y es que, ya llevamos más de una semana con un incremento notable en los casos diarios alcanzando-incluso- más de 4 mil. Pero los expertos anuncian que en las próximas semanas se podrían llegar a los 15 mil contagios diarios de coronavirus. Esto, por la inesperada llegada de la variante Ómicron, que resulta ser mucho más contagiosa y de rápida propagación.

La ex subsecretaria de Salud Pública y asesora del Gobierno, Paula Daza, en temas relacionados con la pandemia, aseguró en Tele13 Radio, que los contagios por Covid-19 podrían aumentar por sobre los 15 mil casos diarios. “Yo creo que podemos llegar a un aumento sobre los 15 mil casos, ojalá que no, pero yo creo que no es imposible que llegue a eso, por las características de contagio que tiene el virus”, aseguró en la entrevista.

Como Daza, muchos expertos coinciden en este escenario. Uno de ellos es el Dr. Carlos Pérez, decano de la Facultas de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián, que conversó en Tele13 Noche.

Pérez, se refirió a los pronósticos de Paula Daza y reveló que al paso en el que van los contagios su hipótesis no está lejana de la realidad. “No es descartable que podamos llegar a 15 mil casos diarios, por lo que hemos visto en otros países”, sostuvo el médico.

Dado esto, el experto afirmó que se proyecta una mayor demanda en el sistema de salud durante las próximas semanas e hizo un llamado a evitar reuniones innecesarias.

Por su parte, un informe elaborado por el profesor de la Escuela de Salud Pública de la U. de Chile, Mauricio Canals, proyecta que el 24 de enero los contagios diarios de Covid-19 llegarán al máximo que la pandemia detectó oficialmente en Chile, en marzo de 2020: 15 mil 498.9 casos.

Por otro lado, el Presidente Sebastián Piñera, se refirió al aumento de la variante Ómicron y lo rápida que es su propagación, proyectando de que en Chile se multiplicaran los contagios en las próximas semanas. “Los números van a ir en aumento. Hoy día estamos en torno a los 4 mil, pienso que probablemente superemos los 10 mil casos diarios”, sostuvo en un punto de prensa en el se dio inicio a la cuarta dosis de vacunación.