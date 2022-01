Camioneros aseguran que el Gobierno de Piñera les pidió paralizar en 2020 para aprobar la ley “Juan Barrios”

El presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, Juan Araya, aseguró que el actual gobierno de Sebastián Piñera les pidió que realizaran una paralización durante 2020.

El presidente de la CNDC, afirmó en conversación que el gobierno les pidió generar la paralización con el objetivo de aprobar la Ley Juan Barrios. Esta busca fortalecer las sanciones al delito de incendio.

Fue tras una reunión que mantuvo el dirigente con los representantes de las Pymes y el recién electo jefe de estado Gabriel Boric en la denominada “Moneda chica”.

“En el paro del 2020, nosotros no estuvimos. No nos adherimos. Ese paro, por palabras del presidente, lo pidió el Gobierno para que hubiera la ley Juan Barrios, para que hubiera Ley de armas, todas las leyes que todavía no salen”, manifestó el dirigente tras la reunión. Añadió que la confederación tiene 68 años de historia, lo que les ha significado tener una historia previa de paralizaciones.

Ante las acusaciones de Araya, desde el Ejecutivo se refirieron a través del subsecretario Segpres, Máximo Pavez, desestimaron las declaraciones.

Pavez afirmó que desde “hace tiempo estaban impulsando la agenda de seguridad” y aclaró que “no ha sido necesario ni hemos requerido ninguna movilización”.

Asimismo, manifestó que habían aprobado la ley sin necesidad de estas movilizaciones. “Aprobamos (la ley) Juan Barrios después de un trámite larguísimo, estamos viendo Control de Armas. Yo mismo participé en la última comisión mixta con el senador Elizalde como presidente, donde llegamos a los acuerdos finales”, dijo Pavez desde el Congreso.

Sobre la reunión con Boric

En relación a la reunión que mantuvo la confederación con Gabriel Boric, el presidente manifestó la importancia de estos transportes para el país. “Le dijimos al presidente que los camioneros mueven el 94% de la carga, por lo tanto, es fundamental que la carga le llegue a su casa”, manifestó el dirigente.

Asimismo, se refirió a que sus esfuerzos están puestos en el beneficio de los camioneros. “Nosotros no estamos en mala onda. Queremos que a nuestra gente le paguen las tarifas correctas, que las licitaciones no se las lleven los grandes. Nosotros queremos que los camioneros que están en una zona, tengan ciertos privilegios o ciertas garantías para que los recursos que se ganen se queden ahí”, concluyó.