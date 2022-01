Vecina de Maitencillo que se hizo viral en redes sociales salió a defenderse y explicó que ‘la sacaron de contexto’

La mujer que protagonizó un video que comenzó a viralizarse en redes sociales, luego de insultar a clientes en un local en Maitencillo, se refirió a esta situación en una entrevista con Mega y dijo que “me descontextualizaron de lo que me pasó, porque he ido mil veces y toda mi familia ha ido a hablar con él (dueño del local), han ido a hablar con el alcalde… esto viene hace mucho tiempo”.

Con garabatos e insultos, la mujer identificada como Bernardita Elissetche, le pide a las personas que se vayan del bar porque está al lado de su vivienda, la música le molesta y los olores que supuestamente emanan del local.

La protagonista de este video viral, a quien se le escucha gritar, le decía a las personas: “váyanse a la chucha” y “váyanse a la mierda”, emplazando al local por supuestamente haber destruido el sitio cercano a la casa de la mujer.

En esta línea, Bernardita explicó que va todos los veranos con su familia a Maitencillo: “El otro día fui porque ya era como mucho. Está pegado a mi casa, no tiene los metros correspondientes para estar al lado de mi casa”, sostuvo.

“Es una invasión que no corresponde. Yo partí al restaurante muy enojada, me salí de mis casillas, pero no porque quería pelear con la gente del restaurante (…) yo quería hablar con el dueño, pero se escondió”, relató la mujer.

Respecto a por qué fue hasta el local, dijo que “me dio la loca… Fui a buscar al dueño para hablar con él. El que está a cargo del restaurante me trató pésimo”.