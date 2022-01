Bárbara Riveros explicó por qué no se ha vacunado contra el Covid-19 y afirmó estar a favor de las vacunas

La triatleta Bárbara Riveros se quedó con el segundo lugar en el Ironman de Pucón 2022, en medio de diversas críticas por no estar vacunada contra el Covid-19.

La destacada triatleta nacional, Bárbara Riveros, explicó en entrevista con La Tercera las razones por las que no se ha podido vacunar contra el coronavirus, en medio de su gran participación en el Ironman 70.3 de Pucón.

Si bien, para poder participar de este evento, los deportistas debían presentar su esquema de vacunación completo, la organización pudo flexibilizar las medidas que contemplaba el protocolo del evento, permitiendo que Riveros participara.

Tras ser consultada por ‘El Deportivo’, la deportista chilena dijo que cumplió con todas las medidas sanitarias que solicita el Ministerio de Salud a quienes no están vacunados. “Tuve que realizar una cuarentena de siete días”, afirmó.

Además, explicó las razones por las que no se ha administrado ninguna inyección contra el coronavirus. “La razón por la que no estoy vacunada es porque estuve un año y medio en Australia sin poder salir hasta que se reabrió el ranking olímpico a Tokio. En esa época, Australia estaba bastante retrasado con las vacunas y la gente de prioridad era la gente adulta”

También, comentó cuál será la determinación que tomará para poder vacunarse y dijo que también ha tenido un periodo de mucho movimiento, debido a los Juegos Olímpicos y otras competencias. “Tuve que viajar mucho buscando los puntos olímpicos para poder ir a Tokio y después de eso me he estado moviendo bastante como para poder cumplir el tiempo para pasar de una dosis a la segunda, pero invito a todos a que se vacunen. Yo lo haré cuando me pueda asentar más en un lugar. Si será Europa, será Europa. Y si es Australia, será Australia”.

Sobre su participación en Tokio y el Ironman de Pucón, Riveros dijo que “tuve que negociar para llegar a Tokio con mi entrenador. Le prometí que íbamos a intentar pasar a la distancia larga y ver qué realmente tenía para entregar en esa distancia. Por ende, no es pasarme al 70.3, sino que de lleno al Ironman”.